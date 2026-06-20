FOTO Monstrum od 1500 kW: Zagreb dobio punjač koji auto na struju napuni za manje od devet minuta

Novi rekord brzine punjenja električnih automobila postavio je BYD u Zagrebu! Njihov električni model Denza Z9 GT za samo osam minuta i 53 sekunde bateriju je napunio od 10 do 97 posto kapaciteta. No, ne na bilo kakvom punjaču, već na novopostavljenom Flash punjaču.

Ovaj megapunjač proizveden je prije nekih mjesec dana u Kini, toliko mu je trebalo da doputuje do Zagreba. Usporedbe radi, standardno DC brzo punjenje podrazumijeva 60 minuta za punjenje baterije do 80 posto kapaciteta. Prvi hrvatski – ujedno drugi europski – Flash punjač postavljen je na Samoborskoj cesti, uz BYD-jev Harmony servis. Zasad je tu samo za BYD-jeve potrebe, no krajem godine, eventualno početkom iduće (ovisno koliko će trajati administrativni dio posla) trebao bi puniti i aute drugih marki.

– Nastojimo napraviti sve što je moguće da ljudi ne moraju drastično mijenjati svoje navike ako se odluče za prelazak na električno vozilo. Ideja je da Flash punionicama pokrijemo glavne prometnice i na autocestama i u gradovima – kazao je David Kušanić, BYD Deputy Country Manager za Hrvatsku i Sloveniju, dok smo čekali demonstraciju rada ovog monstruma od punjača.

Monstrum od 1500 kW auto napuni prije nego što vozač popije kavu

Zapravo, izgleda prilično elegantno. Sama konstrukcija u obliku slova T formom prati funkciju: sa svake strane može se spojiti po jedan automobil. Iako bi čovjek očekivao neke teške kabele, ove od Flash Chargera zapravo možete s dva prsta povući i spojiti na automobil. Ako je taj automobil marke BYD ili Denza, nije potrebna nikakva aplikacija, niti bilo kakav drugi vid autentifikacije. Automobil se sam 'predstavi' punjaču te se s njim automatski poveže. Uz tu T konstrukciju i tri su 'kutije'. Te su kutije srce sustava, energetsko spremište. U njima su iste baterije kakve su i u novim automobilima BYD grupe – Blade baterije druge generacije, kompatibilne s ovom 1,5 megavatnom punionicom.

Iz strujne mreže u te spremnike energija ne juri istom brzinom (ili snagom) kakvom Flash Charger puni automobile. Energija se normalno skladišti, a brzina kojom Flash Charger u konačnici puni automobil dobrim dijelom ovisi i o vozilu. Naime, da iskoriste puni potencijal Flash Charging tehnologije, automobili bi trebali imati kompatibilnu tehnologiju, odnosno punit će se onako brzo koliko mogu povući. Flash može pružiti puno i brzo, jer riječ je o punjaču od 1500 kW. Bateriju automobila do 80 posto kapaciteta napuni za pet, a potpuno za devet minuta. Ovih dana, a ni u ovom podneblju, to nije problem, no Flash Charger testiran je i u uvjetima ekstremne hladnoće, na -30 stupnjeva Celzija. Punjenje na tako niskim temperaturama traje tri minute dulje. No, zar (svi) proizvođači ne savjetuju da se baterije (mobitela, automobila...) ne pune potpuno, već samo do 80 posto kapaciteta, kako im se ne bi skratio životni vijek?

– Da, 80 posto je za mnoge automobile maksimalno preporučeno, za brzo punjenje, ali ovdje to nije slučaj. Ova tehnologija dopušta da se puni dalje. Iako bi mnogi vozači i ovdje bili zadovoljni, na 80 posto, zašto ne napuniti bateriju do kraja? – odgovaraju iz BYD-ja. BYD-ju je cilj do 2027. godine postaviti 3000 lokacija u Europi, po jednu na svakih 50 kilometara. U Kini ih već imaju 6000. Pijete li kavu dulje od devet minuta? Ako pijete, nećete ni osjetiti da je automobil bio na punjenu, osim po cijeni. Koliko će koštati punjenje na Flash Chargeru – kad ga otvore za javnost pa kad krene i naplata – još nije poznato. Kako smo već kazali, paralelno s postavljanjem novih punionica BYD rješava administrativni dio.

Iako Flash Charger još nije otvoren za javnost te iako će njegov puni kapacitet moći iskoristiti samo vozači automobila s kompatibilnom tehnologijom, impresivno je u Zagrebu vidjeti ovakav tip punionice samo tri i pol mjeseca nakon što smo u Pekingu, na najvećem salonu automobila u svijetu, prisustvovali njegovoj svjetskoj premijeri.

Uz Blade bateriju druge generacije i Flash punionicu, ispratili smo još jedan važan projekt. BYD ambasadori s električnim su automobilima 12. lipnja krenuli na 45-dnevno putovanje od Rima do Hong Konga. U sklopu globalnog projekta The Marco Polo Drive trebali bi prevaliti 15.000 kilometara. Ovo putovanje kroz 12 zemalja inspirirano je povijesnom rutom Marka Pola, koji je tada, kad se otisnuo u nepoznato, imao tek 17 godina.