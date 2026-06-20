Popularna destinacija koju često posjećuju Hrvati diže cijene ulaznica: Cifra bi mogla ići i do 50 eura za dan

U Veneciji se ponovno otvara rasprava o ograničavanju masovnog turizma nakon što je novi gradonačelnik Simone Venturini iznio prijedlog o značajnom povećanju cijene ulaznice za kratkotrajne posjetitelje grada. Venturini je u razgovoru za Corriere della Sera naveo kako bi se postojeća cijena, koja se kreće između 5 i 10 eura, u danima najveće turističke gužve mogla povećati na 30 do čak 50 eura. O prijedlogu će, kako je istaknuo, razgovarati i s talijanskom vladom u Rimu, piše t-online.

Venturini, 38-godišnji kandidat desnog centra, pobijedio je na lokalnim izborima krajem svibnja te je naslijedio Luigija Brugnara, koji je Veneciju vodio više od deset godina. U prethodnoj administraciji obnašao je funkciju turističkog procjenitelja i bio jedan od ključnih aktera u uvođenju ulaznica.

Ove godine Venecija će jednodnevnim posjetiteljima naplaćivati ulaz u iznosu od 10 eura tijekom 60 dana do kraja srpnja, dok se cijena može smanjiti na 5 eura ako se posjet rezervira najmanje tri dana ranije. Mjera je uvedena s ciljem smanjenja pritiska masovnog turizma na povijesnu jezgru grada.

Međutim, kritičari već dugo upozoravaju kako dosadašnja cijena nema značajniji učinak na smanjenje broja posjetitelja. Prema podacima gradske uprave, mnogi turisti i dalje plaćaju punu cijenu, što sugerira da razlika između 5 i 10 eura nije dovoljna da bi utjecala na odluke o putovanju. „Moj program bio je jasan: nastaviti reformu i unaprijediti sustav ulaznica“, poručio je Venturini, najavljujući i dodatne mjere za upravljanje turističkim tokovima, osobito u razdobljima najvećih gužvi.

Prema navodima talijanskih medija, eventualno povećanje cijene ne može se provesti jednostrano, budući da je gornja granica definirana nacionalnim zakonodavstvom. Stoga je za izmjene potrebna koordinacija s vladom u Rimu, koju je gradonačelnik već najavio. Planovi nove gradske uprave uključuju i širu strategiju upravljanja turizmom, uključujući bolju regulaciju kretanja posjetitelja, poticanje duljih boravaka te jačanje lokalnih javnih usluga.

Prihodi od postojeće dnevne ulaznice, koja je uvedena kao alat kontrole turističkih tokova, koriste se za financiranje javnih potreba – od održavanja čistoće i javnog prijevoza do jačanja sigurnosti i ulaganja u socijalne programe. U 2024. godini sustav je donio oko dva milijuna eura, dok se u 2025. očekuje prihod od oko 5,5 milijuna eura. Ipak, dio stručne javnosti i bivši gradski čelnici upozoravaju na moguće negativne posljedice. Kritičari tvrde da bi daljnje poskupljenje moglo pretvoriti Veneciju u “muzej na otvorenom”, dok se otvaraju i pravna pitanja o granicama naplate pristupa javnom prostoru.