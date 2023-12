Moraju li poklon paketi biti dosadni? Evo nekih koji to nisu - bombilla za čaj, set za kuhano vino, fenjer pun mirisa i boja

Moraju li poklon paketi biti dosadni? Ovisi o tome tko ih i s koliko srca bira. Na tržištu, uvjerili smo se već i kraćim obilaskom zagrebačkih trgovina, ima puno poklon paketa koje bismo rado pronašli pod borom, iako nam se od sterilnih darova u jednolično dizajniranim kutijama diže kosa na glavi. Jer, od poklona se očekuje i da otkrije malo truda i emocija s kojima je netko tražio dar upravo za - vas. Nemate vremena obilaziti trgovine? Nema problema, obišli smo ih mi za vas te smo probrali nekoliko zanimljivih poklon paketa. Iako su, recimo to tako, tipizirani, unaprijed osmišljeni, djeluju nam prilično zabavno, a neke od njih možete i malo promijeniti, prilagoditi.

Elegantan paket sadrži mješavine za kuhano vino, za kolače, voćni čaj, šećer i cimet Foto: Sandra Mikulčić



Prva adresa, trgovina Harissa - koja je, iako joj to naziv ne sugerira, hrvatska tvrtka koja posluje već 11 godina - iznjedrila je više zanimljivih ideja. Hit nam je set za mate čaj koji se sastoji od tikvice i bombille, odnosno filtar slamke. Mate čaj, naime, Latinoamerikanci piju iz posebnih posuda izrađenih od osušenih tikvica. Set stoji 38 eura (20 eura bombilla, 18 eura tikvica), a dobro će se slagati s vrećicom mate čaja (2,54 eura za 50 grama), kojem je tikvica i namijenjena. Za ljubitelja/icu čajeva i neobičnih rješenja, ovaj poklon paket bio bi pun pogodak. No, ako ne voli mate čaj - ili niste sigurni voli li ga - preskočite tikvicu i uzmite samo bombillu u kombinaciji s par vrsta čaja. U istoj trgovini još se jedan poklon paket nametnuo kao i više nego očiti izbor za predstojeće blagdane - Merry Christmas. Paket s cijenom od 30,89 eura sadrži 131 gram mješavine za kuhano vino, 125 grama božićnog voćnog čaja, dvije epruvete s mješavinama za božićne kolače (začini za spekulatius kekse i medenjake) te još jednu epruvetu s mješavinom šećera i cimeta. Imate li veći budget za svoju voljenu ljubiteljicu (ili za ljubitelja) čajeva, japanski guseni čajnik po cijeni od 60 eura trajat će gotovo pa vječno. S druge strane cjenovne palete velik je izbor čajeva u rinfuzi, od slatkastih nota, preko citrusnih pa do onih snažnijih, spice - po cijeni od tri do pet eura za 50 grama. Zapakirani u staklenci s plutenim čepom djeluju prilično efektno.

Druga adresa također nas je privukla mirisom, ali druge vrste. Dok bismo u Harissi popili topli napitak, u Lushu bismo rado nešto slatko pojeli. No, iako miriši i izgleda kao trgovina slatkišima, Lush ne nudi njih već prirodnu kozmetiku. Od šest tvornica koje ima ova izvorno britanska tvrtka, jedna je u Hrvatskoj, pored Samobora. Iz obilja slatkog i mirisnog šarenila, za našu košaricu zanimljivih božićnih poklon paketa odabrali smo četiri, cjenovno različita. Dar Christmas Wishes košta 22,50 eura, a u kutiji od recikliranog kartona su Dream Cream losion za tijelo (45 g) i Golden Linseed sapun (100 g), dakle kombinacija naranče i drvenastih nota u sapunu i krema za tijelo i ruke koja umiruje i štiti kožu. Stepenicu iznad, uz drukčiji losion (Celebrate losion dostupan je samo u ovom paketu) dolaze isti Golden Linseed sapun i Yog Nog gel za tuširanje. Paket Celebrate stoji 34,50 eura. Winter Wonderland, pak, ne dolazi u kartonskoj kutiji. Ovdje je i pakiranje dio dara jer riječ je o limenom fenjeru u koji se kasnije može staviti elektronska svjećica.

I pakiranje je dio dara jer u limeni fenjer ili kućicu kasnije možete staviti elektronsku svjećicu Foto: Sandra Mikulčić

U toj praktičnoj 'kutiji' pet je proizvoda za kupanje, tuširanje i njegu tijela: Mini Cinnamon Roll pjenušava kupka, Yog Nog gel za tuširanje (120 g), Once Upon A Time losion za tijelo (50 g), Lump of Coal bomba za kupanje i Sweet Pudding bomba za kupanje. Ova kombinacija stoji 54 eura. Ako vas je zainteresirala ideja metalnog fenjera koji će odigrati ulogu kutije za dar, ali Winter Wonderland vam je malo izvan budgeta, po cijeni od 42 eura nudi se paket Have A Lush Christmas: fenjer u obliku kućice, tri bombe za kupanje (Magical Santa, Penguin i Butterbear) te Candy Cane pjenušava kupka.

Želite li spojiti poklon paket s prirodnim proizvodima za njegu tijela i čajevima, po mogućnosti većim dijelom iz Hrvatske, i ipak malo niže cijene, zanimljivo rješenje može biti i neki od Biofarmovih poklon paketa. Za 27,90 eura u ponudi je košara Svi mirisi Božića u kojoj se nalazi aroma lampa, 3x10 ml mirisnih ulja, božićni filtar čaj, keksi od čokolade i naranče (80 g) i mirisna svijeća jabuka/cimet. Košara Božićni keksić košta 24,90 eura, a po keksu miriši krema za ruke (60 ml), gel za tuširanje (500 ml) i piling za tijelo (200 ml). U košari su još i šalica s motivom snjegovića te rinfuzni čaj Zimska čarolija (50 g). Božićna košara Snješkova čarolija donosi, pak, balzam za tijelo i kremu za ruke (po 60 ml), gel za tuširanje (500 ml), zimski filtar čaj i kekse od čokolade i naranče. Stoji 19,90 eura.

Ne biste išli na kozmetiku, već radije na nešto prehrambeno, nešto domaće? Trgovina Deliiicije ima velik izbor, a izdvajamo tri poklon paketa. Prvi, Vis, košta 27,99 eura i nadahnut je rogačem. Sadrži Adria kekse s rogačem, Adria smokvenjak s bademima i domaće vino Adria Graševina (0,75 l). Za 25,99 eura kupiti se može paket Primorje: Adria ručno rađeni prhki keksi s lavandom, Adria tamna čokolada s cvijetom lavande te lagano crno vino Plavac Barrique (0,75 l). Za euro manje u ponudi je poklon paket Okusi Dalmacije - šest ručno rađenih Adria tamnih čokolada, obogaćenih lavandom, rogačem, pinjolima, narančinom korom, crvenim paprom i cvijetom soli.