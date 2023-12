Najbolji božićni pokloni za muškarce: Ako ne znate što im kupiti, s ovime nećete pogriješiti!

Vrijeme darivanja sve se više približava, a ove godine svima nam više nego ikada treba malo veselja i zadovoljstva. I dok jedni uživaju u odabiru poklona za najdraže, drugima je to prava muka, osobito kada je riječ o poklonu za drugi spol. U nastavku vam donosimo praktične poklone, one klasične, ali i poklone koje su sami muškarci izdvojili kao omiljene. Ako tražite poklon za aktivnog muškarca ili avanturista, razmislite o kvalitetnom sportskom ruksaku, pametnom satu za praćenje aktivnosti ili sportskoj odjeći. Tehnički gadgeti i oprema za sport i rekreaciju uvijek su pun pogodak.

Dobre slušalice i rezervni punjač uvijek dobro dođe, a ako želite biti kreativniji i originalni, naručite personalizirani s nekim simpatičnim natpisom ili vašom internom šalom. Ako odabrani muškarac već ima smartwatch, iznenadite ga novim, odgovarajućim remenom. Iako se čini kao nešto što naizgled neće izazvati wow reakciju, osoba kojoj nešto od predloženog poklonite bit će zahvalna na takvom poklonu, osobito ako mu baš nešto od toga treba.

Za muškarce s bradom, idealan poklon je i set za brijanje, a Harry's Winston set poklon je koji će oduševiti svakoga. Savršen poklon za muškarca koji voli tradicionalno brijanje. Ovaj set uključuje kvalitetnu britvicu, pjenu za brijanje i balzam za nakon brijanja, pružajući mu glatko iskustvo brijanja.

Razmislite i o novom paru tenisica. Ovo je jedan od praktičnih poklona s kojima igrate na sigurno, a novom paru tenisica uvijek će se razveseliti i neće se žaliti. Pri kupnji tenisica, budite sigurni u ukus osobe da ne biste postigli suprotan učinak. Imajte na umu da su tenisice osobna stvar i da, ako mu baš i nisu po guštu, teško da će ih baš nositi. Ako nikako niste sigurni što odabrati, pogledajte kakav tip tenisica nosi i usput prokomentirajte i pitajte ga za najdraži brend, boju i slično.

Za ljubitelje piva, možete pokloniti set piva koje želi probati ili nikada još nije probao. Jedan od takvih setova možete pronaći u Brewtiga pivovari. Jedan od njihovih najprodavanijih proizvoda je Mystery Box, personalizirani poklon paket s 12 misterioznih domaćih craft piva iz nekih od najpopularnijih hrvatskih craft pivovara, po izboru Brewtiga pivskih stručnjaka.

Za pravi božićni ugođaj imaju i 12 Beers of Christmas paket, kojeg opisuju kao mlađe brata njihovog Pivskog Adventskog kalendara. To je božićni poklon paket od 12 craft piva iz 12 domaćih craft pivovara, u personaliziranoj kutiji i s prigodnom božićnom čestitkom s vašim tekstom.

Putovanja svima pune baterije pa se sigurno neće žaliti ako ga iznenadite nekim izletom ili, još bolje, vikendom u kojem ćete uživati. Sukladno interesima birajte destinaciju pa to može biti opuštanje u toplicama, planinarenje i spavanje u drvenoj kućici ili pak neka luksuznija varijanta... opcija je zbilja puno! Ako poklon želite dati dečku, a imate na umu idealan odmor ili mjesto koje oboje želite posjetiti, ne morate dugo razmišljati. Ovo može biti prekrasan poklon i za roditelje.

Za one koji vole paketiće s raznim delicijama i cool stvarima, pronašli smo jedan takav u Nadora Creative Studiju. Riječ je o njihovom genijalnom XMAS box for him, u kojem ćete pronaći vino s porukom, božićne čarape, Ritter sport čokolada, Berkleys bomboni, miks orašastih plodova, taralli i božićnu lizalicu.

