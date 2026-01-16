Lufthansa uvodi nova pravila: Putnicima se savjetuje da se informiraju prije putovanja

Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa postala je prva europska aviokompanija koja potpuno zabranjuje korištenje power bankova (prijenosnih baterija) u putničkim kabinama svojih zrakoplova. Ova odluka donesena je nakon što su prijenosni punjači posljednjih godina postali sve veći problem u zrakoplovstvu zbog rizika od požara. Iako Civilna zrakoplovna agencija (CAA) još uvijek ne zabranjuje power bankove u putničkim kabinama, preporučuje da se oni nikada ne stavljaju u prtljagu koji se predaje u prtljažnik. Problem leži u litij-ionskim baterijama unutar power bankova, koje mogu predstavljati ozbiljan požarni rizik ako su oštećene, neispravne, nepravilno korištene ili stare, ali i pod visokim tlakom tijekom leta. Većina svjetskih aviokompanija, uključujući Emirates i Cathay Pacific, uvela je zabrane power bankova u raznim oblicima. Ove mjere posebno su pojačane nakon incidenta u siječnju 2025., kada je prijenosna baterija izazvala požar i uništila putnički zrakoplov u Južnoj Koreji, piše Fenix Magazin.

Od četvrtka, 15. siječnja, putnici Lufthanse više neće smjeti puniti elektroničke uređaje, poput mobitela ili tableta, pomoću power bankova tijekom leta. Isto vrijedi i za punjenje samih power bankova iz električne mreže zrakoplova. Osim toga, power bankovi više se ne smiju držati u pretincima iznad sjedala, već se moraju čuvati kod putnika, smjestiti u džep sjedala ispred ili u ručni prtljag ispod sjedala. I dalje su strogo zabranjeni u predanoj prtljazi. Lufthansa također ograničava broj power bankova po putniku na maksimalno dva, a kapacitet baterije ne smije prelaziti 100 Wh. Ova pravila vrijede za sve članove Lufthansa grupe, uključujući Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air, Eurowings, Discover Airlines, SunExpress i ITA Airways. Jedina iznimka odnosi se na korištenje power bankova za napajanje nužnih medicinskih uređaja.

Iako je Lufthansa prva europska kompanija koja uvodi potpunu zabranu, nije jedina. Singapore Airlines je u ožujku 2025. najavio zabranu power bankova, koja je stupila na snagu 1. travnja. Prema njihovim pravilima, putnici mogu ponijeti power bankove do 100 Wh bez posebnog odobrenja, dok se za kapacitet između 100 i 160 Wh zahtijeva odobrenje aviokompanije. Emirates je u listopadu 2025. također pooštrio pravila – power bankovi više se ne smiju stavljati u pretince iznad sjedala, već u džep sjedala ili torbu na podu. U Europi, aviokompanije poput British Airwaysa, easyJeta, Jet2 i Ryanaira još nisu uvele slične zabrane, no trend se širi i očekuje se da bi i one uskoro mogle slijediti primjer. Popis aviokompanija koje trenutno zabranjuju power bankove u kabini: Lufthansa Group, Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qantas, Thai Airways, South Korean Airlines, Hong Kong Airlines, Starlux Airlines, Tigerair i Air Busan. Putnicima se savjetuje da prije putovanja provjere web stranice svojih aviokompanija kako bi bili upoznati s detaljima i specifičnim pravilima.