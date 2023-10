FOTO Mjerica kestena skuplja nego lani: Pronašli smo štand u Zagrebu gdje ćete proći povoljnije

Dolaskom jeseni prolaznike na zagrebačkim ulicama počeli su mamiti opojni mirisi pečenih kestena. Iako je iznadprosječno toplo, ponuda je solidna, premda obično ne dozrijevaju na temperaturama višim od 15 stupnjeva. No temperature savršeno odgovaraju kukuruzu, koji se na ulicama prodaje u kuhanoj i pečenoj varijanti. Cijene na nekim štandovima su nešto više nego lani, no kako se kestenima svi volimo počastiti, baš kao i klipom kuhanog kukuruza, kojih ima gotovo na svakom koraku, prodavači kažu kako se na potražnju ne mogu požaliti. Redovi se tako često stvaraju na štandu na križanju Ilice i Gundulićeve, gdje kestene i kukuruz već gotovo dva desetljeća prodaje Zikret Dezdani. "Kukuruz je odlično rodio ove godine, ali kesteni su me iznenadili. S obzirom na visoke temperature, nisam im se nadao, ali ponuda je solidna. Sljemenskih, koje inače prodajem, još nema pa ih nabavljam iz Karlovca" kaže Dezdani. Kestene nudi po dva i pol, tri, četiri, pet i šest eura, ovisno o veličini mjerice. Odlično se prodaje i kukuruz, napominje, a i kuhani i pečeni stoji dva i pol eura.

– Nisam previše dizao cijene, ali malo sam morao. Poskupjeli su energenti, kao i cijena kestena i kukuruza u nabavi – govori Dizdani. Omiljena jesenska namirnica ovih se dana na Dolcu, provjerili smo, prodaje za pet do sedam eura po kilogramu, a lani u isto vrijeme tržila se po 30 kuna, odnosno četiri eura. Kukuruz šećerac, koji se na tržnicama pojavio još u srpnju, kada se prodavao po 0,60 eura po komadu, sad je deset centi jeftiniji.

VEZANI ČLANCI:

– Svi se drže one teorije da se kesteni jedu kad zahladi, a to nije točno. Puno je ljepše ovako kad je toplije, više je šetača na ulicama pa se bolje i prodaju jer tko god prođe, miris ih omami i jednostavno ne mogu odoljeti – govori Fergap Memiši, koji ih već tri desetljeća nudi na križanju Jurišićeve i Kurelčeve. Iako je kupaca iz godinu u godinu sve manje, na prodaju se, kaže, ne može požaliti.

– Jurišićeva nije frekventna kao, primjerice, Ilica, ali imam neke stalne kupce koji prepoznaju kvalitetu i uvijek se vraćaju. Šetači se pak osvrnu u prolazu i često zastanu kod štanda jer se iznenade niskim cijenama – objašnjava Memiši, koji svakoga dana od 10 do 22 sata na ploči koja je, dodaje, njegova tipkovnica, vrti kestenje koje nabavlja iz Novog Selišta nedaleko od Petrinje. Malu mjericu kod njega ćete platiti dva eura, velika je euro više, a poželite se počastiti jumbo porcijom, izdvojit ćete četiri eura. No, u svakoj ćete dobiti i nekoliko dodatnih pečenih kestena jer, kaže, tako ovih dana nagrađuje kupce. Dva eura kod njega ćete platiti i klip kuhanog ili pečenog kukuruza, koji nabavlja iz Ivanić-Grada. "Odličan je ove godine, za kukuruz su uvjeti idealni. Poljima nije naštetilo ni nevrijeme, no čim stignu prvi mrazovi, sezona kukuruza završava. Tada mu pada i kvaliteta, a čim se to dogodi, mičem ga iz prodaje", ističe Memiši, koji niske cijene drži zbog svojih stalnih, ali i novih kupaca, a i dalje uspijeva pokriti troškove.

VIDEO Testirali smo napolitanke