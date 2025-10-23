Krumpir za kojem su Hrvati izgubili glavu stigao u još jedan grad: Evo gdje možete kušati gastro viralac

Rijeka je od 20. listopada bogatija za novu gastro destinaciju koja je već na dan otvorenja izazvala ogroman interes. Točno u podne, na adresi Frana Kurelca 2, svoja je vrata otvorio Spudy, lokal specijaliziran za jela od pečenog krumpira, a red koji se stvorio ispred ulaza dao je naslutiti da je grad na Rječini s nestrpljenjem čekao ovakvu ponudu. Iza cijele priče stoji mladi Riječanin Vito Huljić, koji je uz podršku svoje djevojke, majke i prijatelja odlučio zakoračiti u poduzetničke vode, potaknut globalnim viralnim trendom. “Vjerujem da se Rijeka posljednjih nekoliko godina gastronomski podigla i zahtijeva novu ponudu hrane i proširenje“, izjavio je Huljić, čija se vizija pokazala točnom već u prvim satima rada, piše Novi list.

Sam koncept "spuda" jednostavan je, ali iznimno primamljiv i poznat diljem svijeta, a slična inačica u Turskoj se naziva "kumpir". Proces pripreme započinje pečenjem cijelog krumpira u aluminijskoj foliji, nakon čega se on lagano pritisne kako bi mu se unutrašnjost otvorila.

Potom se začini i puni raznim nadjevima prema želji gosta, stvarajući obilan i zasitan obrok. Hrvatska publika već je imala priliku upoznati se s ovim jelom zahvaljujući popularnom Spud Budu koji je nakon uspjeha na festivalima ulične hrane otvorio i stalnu lokaciju u Zagrebu. Sada su, zahvaljujući Spudyju, i Riječani dobili svoju verziju ovog globalnog hita.

Jelovnik je osmišljen tako da spaja poznate, domaće okuse s novim formatom, a vlasnici ističu kako sve nadjeve pripremaju sami od nule, jer vjeruju da kupci prepoznaju "pravo, fino i domaće". Jedan od zanimljivijih odabira svakako je "Sarmica spud", koji tradicionalno zimsko jelo pretvara u street food zalogaj. U ponudi su i klasici poput trgane svinjetine, piletine, tune, slanine i sira te chilli con carnea. Cijena za, primjerice, krumpir s trganom svinjetinom iznosi 10 €.