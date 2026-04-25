Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASTE PRITISAK

Vučić najavio da dolazi 'vrijeme važnih i velikih odluka'. Sve će biti poznato na Vidovdan

U Beogradskoj Areni održan je skup Srpske napredne stranke "Srbija - naša obitelj"
Foto: Antonio Ahel
1/9
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
25.04.2026.
u 12:37

Vučić se, nakon prošlogodišnjeg vala masovnih protuvladinih prosvjeda, suočava s pritiscima da raspiše prijevremene izbore i nekoliko puta je već najavljivao da će ih raspisati

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u subotu veliki skup vladajuće Srpske napredne stranke za kraj lipnja u Beogradu, ustvrdivši da će to biti "vrijeme važnih i velikih odluka", ali je izbjegao reći kad namjerava raspisati prijevremene izbore koje traže studentski pokret i oporba. "Imat ćemo veliki skup u Beogradu na Vidovdan (2. lipnja) ili prije, isti će slučaj biti u nekim drugim gradovima. Bit će to vrijeme velikih i važnih odluka za građane Srbije, ali da li su to izbori ili nešto drugo, o tom - potom", rekao je Vučić izvještačima beogradskih medija u Parizu uoči Međunarodne konferenciji o globalnoj politici.

Vučić se, nakon prošlogodišnjeg vala masovnih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, suočava s pritiscima da raspiše prijevremene izbore i nekoliko puta je već najavljivao da će ih raspisati. Kako su prosvjedi jenjavali, pojačana je represija vlasti prema studentima i sudionicima prosvjeda, akademskoj zajednici i društvenim skupinama koje podupiru studente u zahtjevima za demokratsko uređenje zemlje, uspostavu rad institucija i borbu protiv korupcije.

Na meti pristaša vlasti su i mediji nad kojima Vučić nema kontrolu, a MUP je službeno potvrdio da su zabilježena najmanje 63 napada na novinare tijekom 2025. dok medijske udruge svjedoče o znatnom većem broju, uključujuće i prijetnje smrću novinarima. Vučić je danas rekao kako još ne želi priopćiti datum izbora, ali je pozvao da se poštuje pravo na drugačije mišljenje kao "temeljna demokratska vrijednost". "Pozivam sve, i one koji su za jednu i one koji su za drugu stranu – one koji su za 'studenti pobjeđuju' i one koji su za 'Srbija pobjeđuje', samo da budu mirni, da poštuju jedni druge, da ukažu taj respekt jedini drugima. I izbori će se završiti, onaj tko pobijedi dobit će priliku mijenjati stvari u zemlji", rekao je Vučić.

On je o mogućem političkom suočavanju s rektorom beogradskog sveučilišta Vladanom Đokićem, koji stoji uz studente i ima potporu studentskog pokreta i velikog dijela javnosti, rekao da to "nije jednostavan politički megdan" i da je Đokić "veliki lider" kojeg su "gradili Europa i cijeli Zapad". "Na njegovoj strani su strana financijska podrška i pomoć, ogromna medijska regionalna, europska i svjetska mašinerija", rekao je Vučić, ironično ocijenivši da je Đokić "trenutno u prednosti", te da je "jedini sigurni kandidat i jedini koji ima nedvosmislenu i ogromnu podršku Europske unije i mnogih drugih izvana".

Nakon nedavnog upada policije u rektorat beogradskog sveučilišta i govora koji je potom održao poručivši da je to "obračun sa slobodom mišljenja", rektor Vladan Đokić viđen je kao mogući kandidat za budućeg predsjednika Srbije. Vučiću drugi uzastopni mandat istječe u svibnju iduće godine i, po ustavu, više se ne može kandidirati, a Srpska napredna stranka (SNS) želi ga pogurati za premijera, ali je u toj kombinaciji neophodna pobjeda i SNS-a i njihovog predsjedničkog kandidata koji bi Vučiću, eventualno, ponudio premijerski mandat.

Studentski pokret i oporba tvrde, pak, da Vučić i naprednjaci nemaju dovoljnu podršku za taj scenarij, ali da i dalje nisu uspostavljeni svi uvjeti za fer izbore - od poštivanja ljudskih prava i slobode medija, te revizije popisa birača, koji je Srbiji uputio ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a vlast ih je službeno prihvatila, ali ne i primijenila.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija

Komentara 4

Pogledaj Sve
GV
Gvirc
13:08 25.04.2026.

Ne zanima nas ta bijedna ciganija

NA
NANO
12:53 25.04.2026.

Dali ovaj muljator i lažov sponzorira medije, on je više u Hrvatskim medijima nego RH predsjednik.

Avatar Marko
Marko
13:08 25.04.2026.

Dvije na Zagreb,dvije na Prištinu...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!