Sve više vjernika oslanja se na 'digitalnog' Isusa: S njime možete i razgovarati, tu je da vam da utjehu i savjet

Umjetna inteligencija sve više ulazi i u područje duhovnosti, pa se pojavljuju aplikacije koje korisnicima nude savjete i razgovor kroz virtualne religijske likove – od hinduističkih gurua i budističkih svećenika do digitalnih verzija Isusa. Iako interes raste, otvaraju se i brojna etička pitanja o granicama takvih tehnologija.

Kako piše Euronews, jedan od primjera je AI avatar Isusa koji je razvila tvrtka Just Like Me. Korisnicima omogućuje razgovor putem videopoziva, a promovira se kao svojevrsni digitalni mentor za utjehu i savjete. Model je treniran na biblijskim tekstovima, uključujući King James Bible, a cilj mu je, prema tvorcima, potaknuti refleksiju i ponuditi alternativu površnom sadržaju na društvenim mrežama.

Slični projekti razvijaju se i u drugim religijama. U Japanu, zen svećenik Roshi Jundo Cohen radi na AI liku Emi Jido, zamišljenom kao digitalni „zen prijatelj“ koji korisnicima pruža podršku i mudrost, ali bez ambicije da bude autoritet ili guru. Stručnjaci upozoravaju da se religijske zajednice tek počinju suočavati s utjecajem umjetne inteligencije na vjeru i ljudsko iskustvo. Beth Singler ističe da gotovo sve religije već raspravljaju o tome kako će AI promijeniti razumijevanje duhovnosti i samog čovjeka.

Istodobno, raste zabrinutost oko mogućeg utjecaja na mentalno zdravlje, ali i potrebe za regulacijom. Programeri naglašavaju da ovakvi sustavi moraju biti pažljivo razvijani i „odgajani“, kako bi korisnicima pružali odgovorne i sigurne savjete. Iako je jasno da interes za ovakve alate postoji, još nije poznato koliko se oni doista koriste u svakodnevnom životu. Za neke su tek prolazni trend, dok bi za druge mogli postati novi način promišljanja duhovnosti u digitalnom dobu.