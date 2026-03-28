Malvazija je i dalje simbol vinarije Benvenuti. No, ona svakako nije jedino zbog čega je vrijedilo prkositi uraganu

Niti orkanska bura u četvrtak nije spriječila da se do kraja napuni Theatrium by Filho. I bilo je to zbog jednog prilično iščekivanog godišnjeg događaja, a to je predstavljanje novih berbi vinarije Benvenuti. Koliko je popularna vinarija iz Kaldira podno Motovuna, govori doista činjenica da se prostor poznatog restorana smještenog u atriju Zagrebačkog kazališta mladih vrlo brzo napunio novinarima, stručnjacima, ugostiteljima, distributerima. Imalo se i zbog čega, ponovo istarska vinarija ima puno aduta za predstojeću sezonu, pa i dulje, već kako odluče oni koji njihova vina kupuju. - Kao što proljeće donosi svježinu i novu energiju, tako i mi svake godine u ovo vrijeme predstavljamo nova vina. Ove godine to smo učinili s posebnim zadovoljstvom, kazao je Albert Benvenuti.

Ne jednom smo i ovdje pisali o vinima Benvenuti, pa su nam ta iskustva dopustila usporedbu ranijih berbi s novom koja je bila po mnogo čemu posebna. - Berba je krenula možda i najranije ikad, ali se otegla gotovo mjesec dana. Ta kombinacija ranije i kasnije berbe kao i različitost položaja dala je vinu izuzetnu svježinu, energiju i kompleksnost, kazao je Nikola Benvenuti. Interesantno je, svakako, bilo kušati Rosé 2025 koji doista jest svjež, elegantan, jako voćan, jako pogodan sa sparivanje ili s bijelim mesom, ili kakvom salatom, ili ribom i plodovima mora. No, naš će favorit uvijek ostati malvazija, i to ipak ona svježa, barem za nas.

- Ova Malvazija 2025. jedna je od boljih berbi u recentnoj povijesti naše vinarije i na nju smo jako ponosni, rekao je Alberto Benvenuti.

Naime, iako su uvjeti prošlogodišnje berbe bili bitno drugačiji nego godinu prije, svježa Malvazija Benvenuti doista jest ne samo na nivou ranijih berbi nego je točno što je rekao Alberto Benvenuti, malo je i ispred, te ima razloga da su u vinariji na nju ponosni. Sortnost, za njom mineralnost, punoća, sve čini komplet zbog kojih svježa Malvazija Benvenuti i dalje ostaje naš uvjerljivi favorit. Malvazija Livio Benvenuti 2024. kao i prije je drugačija priča, terroirsko vino koje je odležavanjem 12 mjeseci u slavonskom hrastu dobilo na karakteru koji odražava kraj iz kojeg dolazi ali i svoje godine, 2024. Grožđe dolazi s više položaja koji su k tome i dosta starijih godišta a omjer određuje godina berbe koja je također bila izazovna. Napominje se kako ova malvazija ima potencijal starenja pa je možda dobro pričekati četiri godine. Za Caldierosso smo nedavno na stranicama našeg nedjeljnog izdanja pisali kako je riječ o jednom od najboljih vina po omjeru cijene i kvalitete.

Berba 2023. kupaže koja je napravljena od terana, merlota, nebbiola i tempranilla i dalje čini jedinstvenu sredozemnu mješavinu. Kao što je i dalje vrijednost za ono što ćete za ovo vino platiti. Na kraju smo probali i desertno vino Corona Grande 2022. koje nudi interesantan doživljaj obzirom da je napravljeno od malvazije, muškata bijelog ali i od malo ulovine, drevne lokalne sorte koju Benvenutijevi imaju u jednom starom vinogradu. Balans je odličan, znači nije preslastko, gutljaj se zaokružuje s malo gorčine pa vino ostaje pitkim te ne traži obavezno prateći zalogaj, već dopušta i samostalno uživanje. Vinima prateći zalogaji iz kuhinje chefa Filipa Horvata davali su ton degustaciji vina Benvenuti. S kamenicama u kombinaciji s malvazijom ili roseom nije bilo moguće pogriješiti, interesantan je bio ražnjić od gofa s roštilja, tartar od tune mogao je sa svakim predstavljenim vinom a Caldiersosso je prirodno dozivao roastbeef. Vina i gastronomija prirodan su par, pogotovo je tako kada se radi o vinima Benvenuti.