Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE BEZAZLENO

Otrov ovog pauka uzrokuje bolno grčenje mišića: Evo kako da spriječite da se pojavi u vašem dvorištu ili vrtu

Zagreb: Pauk Crna udovica, 18.07.1996.
Davor Visnjic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 15:00

Prisutnost drugih kukaca privlači pauke jer im predstavlja izvor hrane, pa smanjenje broja insekata može dodatno pomoći

Susret s paukom poput crne udovice mnogima izaziva nelagodu, no stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku. Iako su ove vrste otrovne, ugrizi su rijetki jer su crne udovice uglavnom povučene i izbjegavaju kontakt s ljudima. U većini slučajeva jednostavno će se sakriti čim ih uznemirite.

Prema pisanju Hunkera, ako se pojave u dvorištu, najvažnije je ukloniti uvjete koji im pogoduju. Crne udovice vole tamna, zaklonjena mjesta poput hrpe naslaganih cjepanica, neuređenog raslinja, starih tegli ili vrtnog otpada. Upravo takva okruženja idealna su za njihovo gniježđenje. Osim toga, prisutnost drugih kukaca privlači pauke jer im predstavlja izvor hrane, pa smanjenje broja insekata može dodatno pomoći.

U slučajevima gdje postoji veći rizik – primjerice ako u kućanstvu ima djece ili kućnih ljubimaca – uklanjanje pauka može biti razumna opcija. Tada se preporučuju sredstva namijenjena suzbijanju pauka, dok se izravno gnječenje bez zaštite ne savjetuje jer može doći do ugriza.

Za dugoročno rješenje ključno je dvorište ili vrt učiniti manje privlačnim. To uključuje uklanjanje nereda, redovito čišćenje i nošenje rukavica prilikom rada u vrtu. Također je korisno ukloniti stajaću vodu i smanjiti vanjsku rasvjetu noću, jer svjetlo privlači kukce – a time i pauke. Iako se najčešće zadržavaju na otvorenom, dodatna mjera opreza je provjera prozora i vrata te zatvaranje svih pukotina kroz koje bi mogli ući u kuću. 

Mobitel vas potajno špijunira? Ovo su znakovi da vas netko prati, evo kako se odmah zaštititi
Ključne riječi
crna udovica Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!