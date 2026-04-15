Otrov ovog pauka uzrokuje bolno grčenje mišića: Evo kako da spriječite da se pojavi u vašem dvorištu ili vrtu

Susret s paukom poput crne udovice mnogima izaziva nelagodu, no stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku. Iako su ove vrste otrovne, ugrizi su rijetki jer su crne udovice uglavnom povučene i izbjegavaju kontakt s ljudima. U većini slučajeva jednostavno će se sakriti čim ih uznemirite.

Prema pisanju Hunkera, ako se pojave u dvorištu, najvažnije je ukloniti uvjete koji im pogoduju. Crne udovice vole tamna, zaklonjena mjesta poput hrpe naslaganih cjepanica, neuređenog raslinja, starih tegli ili vrtnog otpada. Upravo takva okruženja idealna su za njihovo gniježđenje. Osim toga, prisutnost drugih kukaca privlači pauke jer im predstavlja izvor hrane, pa smanjenje broja insekata može dodatno pomoći.

U slučajevima gdje postoji veći rizik – primjerice ako u kućanstvu ima djece ili kućnih ljubimaca – uklanjanje pauka može biti razumna opcija. Tada se preporučuju sredstva namijenjena suzbijanju pauka, dok se izravno gnječenje bez zaštite ne savjetuje jer može doći do ugriza.

Za dugoročno rješenje ključno je dvorište ili vrt učiniti manje privlačnim. To uključuje uklanjanje nereda, redovito čišćenje i nošenje rukavica prilikom rada u vrtu. Također je korisno ukloniti stajaću vodu i smanjiti vanjsku rasvjetu noću, jer svjetlo privlači kukce – a time i pauke. Iako se najčešće zadržavaju na otvorenom, dodatna mjera opreza je provjera prozora i vrata te zatvaranje svih pukotina kroz koje bi mogli ući u kuću.