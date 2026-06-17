FOTO Soba kao iz horora, mladić podijelio u kakvim uvjetima spava: 'Sve je eskaliralo kada su se pojavile točkice...'

Autor objave opisao je kako već pet-šest godina živi u sobi od svega šest kvadratnih metara, u kojoj se budi umoran zbog izrazito loše kvalitete zraka. "Soba je mala - 6m2 i već nakon nekoliko sati sna zrak je loš," napisao je. Situacija je eskalirala kada je prošle godine iza ormara pronašao crnu plijesan i gljivice.

Zabrinut za svoje zdravlje, obratio se roditeljima, no naišao je na zid. "Rekao sam ocu da trebamo to riješiti, ali njega boli briga i kaže da 'ako mi nije dobro da idem u podstanare'", požalio se mladić. Dodao je kako su svi zidovi prekriveni "milijunima točkica", a okviri prozora napola crni, priloživši uznemirujuće fotografije koje svjedoče o ozbiljnosti problema. Naveo je da osjeća gotovo sve simptome povezane s izloženošću crnoj plijesni o kojima je čitao na internetu.

Objava je brzo privukla veliku pažnju, a korisnici Reddita nisu skrivali zgražanje, kako nad stanjem sobe, tako i nad reakcijom oca. Mnogi su odmah potvrdili njegove sumnje, objašnjavajući da su "točkice vjerojatno nove kolonije plijesni" i upozorili na ozbiljne zdravstvene rizike. "Neće te ubiti, ali nije dobro da udišeš njihove spore. Mogu izazvati alergijske reakcije, probleme s disanjem, opterećenje imunog sustava", glasio je jedan od komentara s najviše glasova.

Osim upozorenja, zajednica je ponudila i konkretne savjete. Jedan korisnik dao je detaljne upute kako da sam sanira problem, s obzirom na očevu nezainteresiranost. Predložio je kupovinu boje otporne na gljivice, sredstva za čišćenje zidova prije bojanja, korištenje zaštitne maske te nabavu sakupljača vlage. Drugi su predlagali jednostavnija, ali privremena rješenja poput korištenja sredstava na bazi klora, ali uz napomenu da je to samo "gašenje požara" dok se ne riješi uzrok vlage.

Posebno oštre reakcije bile su usmjerene prema ocu. Mnogi su njegov stav nazvali neodgovornim i sramotnim. "Pošto si maloljetan oca treba prijaviti socijalnoj službi, a boravak u toj prostoriji je u najmanju ruku opasan po život", napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili, ističući da roditelji imaju zakonsku obvezu brinuti se o djetetu.

Ovaj slučaj zorno prikazuje opasnosti koje vrebaju unutar četiri zida, a koje se često zanemaruju. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno udisanje spora plijesni može uzrokovati niz zdravstvenih problema, uključujući respiratorne infekcije, alergije, astmu i kronični umor, simptom na koji se i sam autor požalio. Na kraju, priča ovog mladića nije samo apel za pomoć, već i podsjetnik na to koliko je važno osigurati zdrav okoliš za život, ali i na snagu online zajednice koja je spremna pružiti podršku i konkretnu pomoć kada institucije i obitelj zakažu.