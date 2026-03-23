Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČAN, A PRAKTIČAN

Biste li ga vozili? Ovaj autić hit je u Europi, a prodaje se za manje od 20 tisuća eura

Illustrations du Salon de l'Auto 2025 à Bruxelles
Laurent Sanson/PsnewZ/Bestimage/
VL
Autor
Večernji.hr
23.03.2026.
u 21:00

Standardna verzija Microlina pripada kategoriji L7e, za koju je potrebna vozačka dozvola B kategorije. No, postoji i verzija Microlino Lite, ograničena na 45 km/h, koju u pojedinim europskim zemljama mogu voziti i mlađi vozači s AM dozvolom, slično kao mopede

Microlino, mali električni automobil neobičnog dizajna, već na prvi pogled izaziva podijeljene reakcije. Kombinacija retro estetike i kompaktnih dimenzija podsjeća na spoj stare Bube i modela Smart ForTwo, zbog čega ga jedni obožavaju, dok ga drugi teško mogu zamisliti kao svakodnevno prijevozno sredstvo.

Kako piše Klix.ba, ovaj švicarski gradski električni automobil dugačak svega 2,5 metra osmišljen je prvenstveno za vožnju u urbanim sredinama. Njegove glavne prednosti su jednostavno parkiranje, mala potrošnja energije i lako snalaženje u prometnim gužvama. Upravo u gradskim uvjetima, gdje su relacije kratke, a prostor ograničen, Microlino dolazi do punog izražaja.

Ipak, takav koncept nosi i određena ograničenja. Vozilo ima samo dva sjedala, skroman prtljažni prostor te doseg od oko 200 kilometara. Maksimalna brzina od 90 km/h dodatno potvrđuje da je riječ o automobilu namijenjenom isključivo gradskoj vožnji, dok autoceste i dulja putovanja nisu njegova primarna svrha.

Zanimljiv je i regulatorni okvir. Standardna verzija Microlina pripada kategoriji L7e, za koju je potrebna vozačka dozvola B kategorije. No, postoji i verzija Microlino Lite, ograničena na 45 km/h, koju u pojedinim europskim zemljama mogu voziti i mlađi vozači s AM dozvolom, slično kao mopede.

U vrijeme kada tržištem dominiraju veliki SUV modeli s brojnim funkcijama, Microlino se izdvaja jednostavnošću i jasno definiranim namjenama. Namijenjen je vozačima koji traže praktično rješenje za svakodnevne gradske potrebe, često kao drugo vozilo u kućanstvu.

Na tržištima zapadnog Balkana Microlino zasad nije službeno dostupan. Najbliže ga je moguće pronaći u zemljama poput Austrije, dok se prodajna mreža postupno širi prema tržištima s razvijenijom infrastrukturom za električna vozila. Početna cijena ovog neobičnog gradskog automobila iznosi oko 19.490 eura.

Ključne riječi
Švicarska auto Barkod

Komentara 4

Pogledaj Sve
AN
Anteo
21:22 23.03.2026.

Baš ste mi zanimljivi sa tim svojim guranjem ekoloških automobila. Kao svi to vole kupovati, bolje je izgledao fićo iz Jugoslavije nego ovo sada. Što je još zanimljivije dok se guraju ovako mali auti kao ekoloških prihvatljiviji prijevoz sa druge strane neki građevinski poduzetnik će posjeći tisuće stabala da bi u Hrvatskoj gradio stambeno naselje. To je onda uredu sjeći drva da bi se gradilo kao da nema mjesta nigdje drugdje za gradnju nego baš na mjestu šume uz more. Kakva je to onda ekologija kada se na ovakav način provodi?

CH
chemica
21:47 23.03.2026.

Predivan mali gradski autić, ali cijena...Do 10 tisuća eura i kupujem ga odmah. Okljaštrenu verziju smiju voziti i 14-godišnjaci! Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, ali mislim da je problematika tu jasna. Ovo je prije igračka nego automobil, pa mu primjerena mora biti i cijena. Najluksuznija verzija košta 25 iljada eurića! Skupa neka igračka. Ne možeš od igračke napraviti automobil pa da se na trepavice postaviš.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
21:08 23.03.2026.

45 km/h je glupost jer zaustavlja promet. Da dozvole 50 ili bolje 55 km/h bi puno vise ljudi to koristilo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatske igre na platformi Steam
TRANSFORMACIJA DOMAĆIH STUDIJA

Rekord hrvatske gejming industrije sa 72,4 milijuna eura prihoda, ovo su hit igre domaćih studija na Steamu

Godišnje se u Hrvatskoj radi na preko 100 naslova, ali izađe ih svega dvadesetak, što naravno uključuje i puno malih indie naslova ali u prosjeku i oko 2-3 hita. Ako hitom proglasimo samo naslove s preko 10.000 pratitelja na Steamu, u proteklim godinama izašli su sljedeći “hitovi”: The Talos Principle 2, Aquatico, Roll Player,  Go Home Annie: An SCP Game,  Kaiserpunk, Escape Simulator 2, The Talos Principle: Reawakened, Pompeii: The Legacy,  Chaos on Wheels, Bloodgrounds i SCUM.

Video sadržaj
ISPROBALI SMO

Samsung Galaxy S26 Ultra – genijalni trik privatnosti podiže dojam Android šampiona

Ove godine Galaxy S26 Ultra ne donosi pregršt hardverskih noviteta, no i dalje je to izvrstan veliki mobitel koji je jako dobro zaokružen na svim poljima i oličenje je visokog standarda na koji uvijek možete računati. Ima brže punjenje baterije nego lani, kamere koje sada propuštaju više svjetla i bolje snimaju po noći, najbolji Android čipset, izvrstan i pouzdan softver i čak sedmogodišnju softversku podršku, a najviše se priča o prvom "privatnom" ekranu na mobitelima jer doslovce možete blokirati da vam netko čita ekran iz bočnog kuta...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!