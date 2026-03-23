Biste li ga vozili? Ovaj autić hit je u Europi, a prodaje se za manje od 20 tisuća eura

Microlino, mali električni automobil neobičnog dizajna, već na prvi pogled izaziva podijeljene reakcije. Kombinacija retro estetike i kompaktnih dimenzija podsjeća na spoj stare Bube i modela Smart ForTwo, zbog čega ga jedni obožavaju, dok ga drugi teško mogu zamisliti kao svakodnevno prijevozno sredstvo.

Kako piše Klix.ba, ovaj švicarski gradski električni automobil dugačak svega 2,5 metra osmišljen je prvenstveno za vožnju u urbanim sredinama. Njegove glavne prednosti su jednostavno parkiranje, mala potrošnja energije i lako snalaženje u prometnim gužvama. Upravo u gradskim uvjetima, gdje su relacije kratke, a prostor ograničen, Microlino dolazi do punog izražaja.

Ipak, takav koncept nosi i određena ograničenja. Vozilo ima samo dva sjedala, skroman prtljažni prostor te doseg od oko 200 kilometara. Maksimalna brzina od 90 km/h dodatno potvrđuje da je riječ o automobilu namijenjenom isključivo gradskoj vožnji, dok autoceste i dulja putovanja nisu njegova primarna svrha.

Zanimljiv je i regulatorni okvir. Standardna verzija Microlina pripada kategoriji L7e, za koju je potrebna vozačka dozvola B kategorije. No, postoji i verzija Microlino Lite, ograničena na 45 km/h, koju u pojedinim europskim zemljama mogu voziti i mlađi vozači s AM dozvolom, slično kao mopede.

U vrijeme kada tržištem dominiraju veliki SUV modeli s brojnim funkcijama, Microlino se izdvaja jednostavnošću i jasno definiranim namjenama. Namijenjen je vozačima koji traže praktično rješenje za svakodnevne gradske potrebe, često kao drugo vozilo u kućanstvu.

Na tržištima zapadnog Balkana Microlino zasad nije službeno dostupan. Najbliže ga je moguće pronaći u zemljama poput Austrije, dok se prodajna mreža postupno širi prema tržištima s razvijenijom infrastrukturom za električna vozila. Početna cijena ovog neobičnog gradskog automobila iznosi oko 19.490 eura.