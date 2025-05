Gardenov Shkoop lager odlično je ljetno tulum i festivalsko pivo

Tisno je odavno jedna od najatraktivnijih destinacija za Gardenove ljetne glazbene festivale koji okupe mahom stranu publiku. Nije tajna niti da je Nick Colgan, začetnik ove lijepe tradicije, pivovaru s partnerima i pokrenuo kako bi ti festivali imali svoje pivo. Danas su to dvije sestrinske tvrtke, The Garden Productions i The Garden Brewery, pa je ovo i svojevrsna suradnja. I sada je stigla još jedna iteracija festivalskog piva, a to je Shkoop. Vrlo vjerojatno vas intrigira ime ovog novog piva koje dolazi u četiri varijante. Odgovor je dao sam Nick Colgan. - Skoop bi u otočkom slengu bilo pivo, u smislu 'idemo na jedno'. A onda smo u zabavi malo modificirali pa je nastao izraz Shkoop, pa smo ovdje shvatili da je to odlično ime za ovo novo naše pivo, rekao nam je Colgan. U sve tri varijante je Shkoop trendovsko pivo, lagano i s malo alkohola te drugačijih, ljetnih okusa. I za nas je Straight Up Lager čist, precizan i pitak, pivo za svaku ljetnu priliku koje će uredno funkcionirati kao dnevno pivo. Sunshine Editionom prevladavaju note ananasa kombiniranim s koricom limuna. Tropski zaokret je bogat ružičastom guavom gdje je i okus limete, a Shkoop NØ je ebzalkoholno pivo, čisto i svježe. Sve varijante dolaze, jasno, u limenci koja je dinamično dizajnirana, a na njoj je i QR kod koji vodi na Mixcloud kanal The Garden Productionsa.