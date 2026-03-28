Garden opet ima šaržu piva koja će zaintrigirati mnoge

Dosta godina Garden se temeljio na suradnji s pivovarama iz drugih europskih zemalja, što zbog raznolikosti, što zbog proboja na druga tržišta. Rezultat su toga brojni suradnički specijali koji su imali međunarodni štih. No, domaći su pivopije uvijek gladni novoga i originalnoga, pa se novom taktikom Garden vratio njima. I zanimljivo je to, nakon "vinskih" specijala s kraja prošle godine nastupila su piva na kakva smo dugo godina iz Gardena i navikli. Gin & Tonic Kettle Sour kiselo je pivo posvećeno koktelu u kojem se u nas oduvijek uživalo. Kiselost nije toliko izražena, ali je notama sasvim u duhu kultnog koktela, svakako interesantno pristupom. Jedno od traženijih Gardenovih piva svakako je Milk Shake IPA. Pa evo nabrijanije inačice, Imperial Strawberry & Vanilla Milkshake IPA. Vrlo zanimljivo pivo, kremasto, gusto, s pregršt nota vanilije i jagode koje vješto skrivaju alkohol. Pivo za sladokusce jest jaka American IPA: Prysma Showcase. IPA nove generacije, kako kažu, jer za nju je korišten tekući hmeljni pripravak Prysma, kojima su pivu dodani atributi hmeljeva Cascade, Mosaic i Citra koja je tu i u peletu Lupomax, a dodan je i hmelj Magnum. Tu je i jedan "imperijalni" stout, Imperial Banana Bread Stout, koji ima očekivano visokih 8,4 posto. Kruh od banane i kod nas je poznat, pa okus ovoga piva može biti poznat mnogima. U pivu djeluje odlično, ništa čudno, u Gardenu ovakva piva znaju raditi.