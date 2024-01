FOTO Toyota za iduću godinu sprema novi crossover, elegantnu alternativu SUV-ovima

Toyota je premijerno u Europi predstavila svoj Sport Crossover Concept, pokazujući tako novi baterijski električni automobil (BEV) koji će se pridružiti njenoj elektrificiranoj ponudi do 2025. godine. Otkriven na Toyotinom Kenshiki forumu u Bruxellesu, koncept prikazuje elegantnu aero siluetu i karakteristične fastback linije. Trebao bi biti atraktivna ponuda za nove kupce električnih automobila i elegantna alternativa SUV vozilima. Kako navode iz Toyote, novitet nudi maksimalnu udobnost u kombinaciji s praktičnošću petero vrata, velikim prtljažnikom i izdašnim prostorom za noge straga.

Sport Crossover Concept prvi je put predstavljen na sajmu Auto Shanghai u travnju. Za kinesko i europsko tržište razvila ga je tvrtka BYD Toyota EV Technology Co. Ltd. – zajedničko ulaganje koje su u Kini osnovali Toyota i BYD. Putem svoje multipath strategije, Toyota predviđa budućnost u kojoj se neutralnost ugljika postiže praktičnim uvođenjem portfelja proizvoda s naprednim, alternativnim gorivima i tehnologijama pogona s nultom emisijom. U Europi Toyota planira predstaviti šest namjenskih BEV modela do 2026. Raznovrsni portfelj elektrificiranih proizvoda pomoći će potaknuti Toyotu Motor Europe prema svom cilju ekskluzivne ponude ZEV-a do 2035. i postizanja potpune ugljične neutralnosti do 2040. godine.