FOTO Znate li zašto smo vas zaustavili? Ovaj odgovor malo bi tko očekivao...

Kad policija da znak za zaustavljanje, malo je kojem vozaču drago. Nama je bilo, jer odmah je bio jasan razlog zaustavljanja. Nismo, naime, jurili, nismo u rukama imali mobitel, svjetla su na autu bila upaljena... Ljubazan tim u plavim uniformama samo je htio pobliže vidjeti novi Audi A5. O nasljedniku jednog od tradicionalno najpoželjnijih automobila u Hrvatskoj, Audijeva modela A4, već su bili prilično informirani. "Odlično izgleda!", komentirali su podjednako i interijer i vanjštinu njemačkog premium noviteta. Već smo pisali, Audi je promijenio princip imenovanja svojih modela, na način da će neparni broj u nazivu odsad imati modeli pogonjeni novom generacijom učinkovitih motora s unutarnjim izgaranjem, dok će parni brojevi biti rezervirani za električne automobile. Kako njemačka srednje velika premium limuzina i karavan imaju benzinsko i dizelsko srce, naziv modela s novom je generacijom promijenjen iz A4 u A5. Nasljednika ikone premium segmenta isprobali smo u našim vozačima najzanimljivijoj izvedbi, u karavanskoj Avant inačici te s dizelskim motorom od 204 konjske snage.

Prvo što uočavamo - prvo što svi uočavaju, jer prometni policajci koji su nas razveselili nisu jedini koji su nas zaustavili tijekom testa novog Audija A5 - atletske su proporcije i atraktivan izgled, kombinacija sportskih elemenata i elegantnih linija. Dizajn je najvidljiviji pokazatelj koliko se radilo na ovom modelu kako bi se on pomaknuo u višu klasu. Očito je to i u unutrašnjosti – dizajn, materijali, tehnologija, oprema, sve je na višoj razini nego što je to bilo u prethodnom modelu. Putničkom kabinom dominira napredna tehnologija; unutrašnjost je potpuno digitalizirana. Uz vrhunski head up zaslon ispred vozača (može se konfigurirati) te MMI zaslon ispred suvozača – ukupno treći zaslon, nastavno na OLED virtualni kokpit vidljive dijagonale zaslona od 11,9 inča i 14,5-inčni MMI centralni dodirni zaslon spojene u jedan zaobljeni panoramski zaslon – ulaskom u novi A5 kao da ulazite u budućnost. Informacije se vozaču serviraju sa svih strana, ali nenametljivo, dozirano, kako ga ne bi ometale. Pristup svim funkcijama jednostavan je, intuitivan. Također, prikaz na 10,9” suvozačevom zaslonu vozač iz svoje pozicije ne vidi, a putem tog dodirnog ekrana suvozač može, primjerice, podesiti navigaciju ili pristupiti informativno-zabavnom sadržaju.

Testni A5 Avant među opsežnom dodatnom opremom ima i sportski interijer i tehnološki paket Pro. Te dvije stavke zapravo obuhvaćaju čitav niz naprednih sustava i atraktivnih detalja, pa su na ovakvom automobilu vrijedan izbor. Primjerice, tehnološki paket Pro po cijeni od 3602 eura donosi sportski ovjes, trozonski automatski klima-uređaj, adaptivni tempomat, el. podesive, grijane i automatski zatamnjive vanjske retrovizore, asistent za svjetla, digitalna OLED stražnja svjetla i Matrix LED prednja, el. podešavanje i grijanje volana, MMI zaslon za suvozača, grijanje i prednjih i stražnjih sjedala, 360° panoramsku kameru, Park asistent Plus… Zahvaljujući, pak, S interijeru, sportski profilirana sjedala odlično podupiru tijelo, udobna su i dovoljno široka. Kontrastni šavovi u crvenoj boji privlačan su dodatak u prostranoj i komfornoj kabini. Sportski podrezan i kožom presvučen multifunkcionalni upravljač odlično ‘sjeda’ u ruke, direktan je i ugodan. Generalno gledajući, ergononija je uzorna, bilo da je riječ o sjedalima, bilo o dostupnosti komandi ili o kratkoj ručici brzog 7-stupanjskog DSG mjenjača. Sportski ovjes Audija A5 također nam savršeno odgovara, omjer dinamike i udobnosti potpuno je pogođen.

U testnom primjerku snaga se prenosi na sva četiri kotača. Snažan dizelaš postavlja nove standarde u modelu A5 zahvaljujući tehnologiji MHEV plus. Ovaj dvolitreni motor razvija moment od 400 Nm između 1750 i 3250 o/min. Djelomično je elektrificiran s pomoću novog 48 V sustava MHEV plus. Odziv mu je uzoran, rad i zvuk motora uglađeni. Snažna krstarica i pod opterećenjem s lakoćom pojuri do maksimalnih 236 km/h. Audi A5 Avant 40 TDI S tronic stoji od 57.394 eura. Uz quattro pogon cijena mu je 60.399 eura, dok je testnom automobilu uz mnoštvo dodatne opreme došla do 88.314 eura.