Cijena benzina ide i do 1,82 eura: Evo kako vozači mogu doznati gdje je najjeftinije točiti

Vlada je posljednje tri godine utvrđivala najviše maloprodajne cijene naftnih derivata, no sada je odlučeno da je kraj regulaciji cijena goriva svaka dva tjedna. Iz Ministarstva gospodarstva tvrde kako je to "posljedica temeljite analize i praćenja globalnih tržišnih kretanja." Napominje se pritom kako je, u razdoblju kad su globalna tržišta bila iznimno nestabilna, cilj Vlade bio zaštititi standard građana i osigurati stabilnost gospodarstva.

Vlada i Ministarstvo gospodarstva, kako se ističe, nastavit će s praćenjem kretanja cijena nafte i naftnih derivata na veleprodajnom tržištu i nadzora kretanja cijena naftnih derivata na maloprodajnim mjestima. "Nećemo dopustiti da dođe do neopravdanog, prekomjernog porasta cijena koji bi znatno utjecao na životni standard naših građana ili stabilnost poslovanja hrvatskih poduzeća. Vlada Republike Hrvatske spremna je ponovno intervenirati", jasno je poručio ministar Ante Šušnjar.

S obzirom na to da je uvedena promjena, cijene goriva ponovno mogu varirati na pojedinačnim benzinskim postajama. Vozači stoga opet moraju, ako žele uštedjeti, uspoređivati cijene, a pri tome im može pomoći i nekoliko platformi. Jedna od njih je cijenegoriva.info na kojoj se jutros može vidjeti kako se cijene goriva Eurosuper 95 kreću između 1,41 i 1,45 eura, a Eurodizela između 1,36 i 1,39 eura.

Aktualne cijene goriva u Hrvatskoj objavljuje i Hrvatski autoklub (HAK). Pritom iz HAK-a napominju kako cijene mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Oni objavljuju najnižu i najviši cijenu goriva za određenu kompaniju, a najviše su uglavnom one na autocestama. Prema njihovim podacima, Eurosuper 95 penje se čak do 1,82 eura, a Eurodizel do 1,86 eura.

Korisne informacije dostupne su i na HAK-ovoj interaktivnoj karti. Tamo se, naime, nalaze lokacije benzinskih postaja, kao i cijene goriva na svakoj od njih. Na sličan način funkcionira i tražilica najjeftinijeg goriva.

Foto: HAK