Prva hrvatska humanoidna robotica posjetila Zagreb: 'Roboti nisu prijetnja ljudima'

16.01.2026.
u 11:00

Tonka se prošetala Gornjim gradom i ispred Crkve svetog Marka privukla znatiželjne poglede prolaznika, koji su imali priliku svjedočiti njezinoj prirodnoj komunikaciji

Prva hrvatska humanoidna robotica Tonka, razvijena u tvrtki Vandri Robotics, tijekom posjeta Zagrebu privukla je veliku pozornost građana, medija i stručnjaka. Kroz niz javnih nastupa pokazala je kako humanoidni roboti već danas mogu imati konkretnu ulogu u turizmu, obrazovanju i javnim prostorima. Tonka je prvi put predstavljena javnosti krajem 2025. u Pakracu, gdje se nalazi i sjedište Vandri Roboticsa u Hrvatskoj. Iako tehnološki napredna, zamišljena je kao funkcionalna platforma za rad u stvarnim okruženjima, a ne samo kao demonstracijski model.

Zagrebački program započeo je u Gitone Kvarneru, gdje su predstavljene mogućnosti primjene robota u hotelijerstvu; od informiranja gostiju do višejezične podrške. Potom se Tonka prošetala Gornjim gradom i ispred Crkve svetog Marka privukla znatiželjne poglede prolaznika, koji su imali priliku svjedočiti njezinoj prirodnoj komunikaciji. Jedan od središnjih događaja bio je i susret u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER, gdje je Tonka sudjelovala u raspravi s predstavnicima više od 50 startupova o budućnosti humanoidnih robota u industriji, trgovini, edukaciji i pametnim gradovima.

"Roboti nisu prijetnja, nego partneri koji ljudima ostavljaju više prostora za kreativnost", poručila je Tonka, ističući važnost suradnje između tehnologije i društva. Iz Vandri Roboticsa najavljuju da će Tonka već tijekom 2026. proširiti suradnje u turizmu, trgovini i obrazovanju, kao i sudjelovanje u projektima s Institutom Ruđer Bošković. U ožujku se planira i prva konferencija humanoidnih robota, na kojoj će Tonka imati jednu od glavnih uloga.

Nakon Zagreba, roboticu očekuje nastup u Biogradu na Moru, gdje će povodom Dana grada sudjelovati u svečanom programu pred više od tisuću uzvanika. Time Tonka potvrđuje da humanoidni roboti više nisu vizija daleke budućnosti, nego tehnologija koja je već stigla među ljude.

