Većina vozača ne prepoznaje ovaj znak u automobilu: Imate li ga vi i znate li što znači?

Jeste li među većinom vozača koji ne prepoznaju simbole s instrumentne ploče električnih automobila, sve zastupljenijih i na našim cestama? Ili vas zbunjuju i simboli u konvencionalnim autima, koje bi trebao poznavati svaki vozač? Simbol sa simpatičnom kornjačom u krugu svojim značenjem nije simpatičan, ali nije ni nešto što bi vozača pred kojim se našao trebalo užasnuti.

Ukazuje na to već i njegova boja. Simbol kornjače, naime, svijetli upozoravajućom žutom, a ne vrišteće crvenom bojom.

Foto: Arhiva VL

Dakle, ugledate li na instrumentnoj ploči svog automobila 'upaljenu' kornjaču – samo smireno. Već samo postojanje tog simbola kazuje da sjedite u električnom automobilu i taj je simbol vezan za strujom pogonjene automobile.

Simbol kornjače ukazuje na to da ćete vjerojatno doživjeti smanjenje brzine zbog nedostatka snage. To se može dogoditi zbog ekstremnih temperatura baterije ili potencijalnog kvara na električnom sustavu. I dalje je automobil siguran za vožnju, ali samo na kratkoj ruti – do servisne radionice.