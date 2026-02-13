FOTO Zagrepčani ogorčeni zbog kaosa na ovim dionicama: 'Govore da je to moderno rješenje, a realno je katastrofa'

Objava na popularnoj društvenoj mreži Reddit, popraćena fotografijama automobila koji su stvorili čep nasred raskrižja, savršeno je sažela frustraciju mnogih vozača u Zagrebu. Autor objave pitao se je li itko ikada razgovarao s ljudima koji to rade i koji su njihovi motivi, ističući pritom Remetinečki rotor kao epicentar problema. "Ovo je također svakodnevnica na rotoru kod Arene, koji je navodno novo i moderno rješenje, a realno protok je katastrofa jer ljudi ulaze u rotor i stalno blokiraju jedni druge", napisao je, a njegova objava brzo je postala mjesto na kojem su stotine Hrvata podijelile svoja iskustva.

Rasprava je otkrila da je ključni problem u mentalitetu vozača, a ne nužno samo u prometnoj signalizaciji. Jedan od najpopularnijih komentara savršeno je opisao situaciju: "Dva puta sam kroz smijeh vozaču prigovorio pa di uđe u raskrižje kad nema di, oba su imala isti odgovor: 'Bilo mi je zeleno'. Ljudi su donekle naučili čitati znakove i semafore, ali sama pravila i protok prometa neće nikad shvatiti." Ta rečenica postala je lajtmotiv cijele rasprave, a drugi su se nadovezali objašnjenjima kako je riječ o čistoj sebičnosti i nedostatku empatije. "U se, na se, podase. To im je instinkt, ne vide svijet oko sebe, nego samo sebe. Vide svoje potrebe da su važnije od svih drugih", slikovito je opisao jedan korisnik.

Mnogi su istaknuli i drugu stranu medalje, onu u kojoj vozači koji poštuju pravila ispadaju žrtve. Brojni su korisnici podijelili iskustva u kojima su stali na zeleno svjetlo jer su vidjeli da ne mogu proći kroz raskrižje, samo da bi doživjeli salve trubljenja, blicanja i prijetnji od nervoznih vozača iza sebe. "Stanem motorom jer su dva auta u raskrižju i debil iza mene me krene zaobilaziti i ubaci se ili trubi i prijeti", požalio se jedan komentator, dok je drugi dodao: "Najdraže mi je kad stanem na zelenom jer vidim da je kuršlus u raskrižju, a ovi iza mene opale po trubi"

Ovakve situacije stvaraju začarani krug u kojem se kulturni vozači osjećaju pritisnuto, a oni agresivniji nameću svoja pravila. Komentatori su se složili da je riječ o općoj prometnoj nekulturi, nestrpljivosti i agresivnoj vožnji koja nije rezervirana samo za Zagreb, već je problem u cijeloj Hrvatskoj i regiji. Neki su čak priznali da i sami ponekad namjerno blokiraju promet iz čistog bunta prema općem kaosu i sporosti drugih sudionika u prometu.

Iako se problem događa na mnogim lokacijama, Remetinečki rotor, spomenut u originalnoj objavi, posebna je priča. Rekonstruiran 2020. godine uz trošak od oko 44 milijuna eura, trebao je postati moderno i protočno rješenje. Međutim, kako svjedoče vozači, dodavanje tunela i semaforizacija samo su premjestili čepove na ulaze u rotor. S više od sto tisuća vozila dnevno, i najmanji zastoj, često uzrokovan upravo blokiranjem raskrižja, stvara potpuni kolaps.

Korisnici Reddita ponudili su i niz rješenja koja se primjenjuju u drugim zemljama. Najčešće se spominjalo iscrtavanje žutih "boxova" na raskrižjima, koji jasno označavaju zonu u kojoj se vozilo ne smije zaustaviti. Uz postavljanje kamera i automatsko slanje kazni, vjeruju mnogi, problem bi se brzo riješio. "Kad bi prve kazne počele stizati na kućne adrese, da vidiš kako bi se ljudi počeli pridržavati zakona", zaključio je jedan komentator, sažimajući opći stav da bez strožih sankcija i boljeg nadzora, prometna kultura ostaje samo mrtvo slovo na papiru.