Državni eko poticaji: Električni automobil možete kupiti već za 85 tisuća kuna

Fond za zaštitu okoliša objavio je javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe za što je osigurano 22 milijuna kuna, dok će javni poziv za poticaje za građane za koje je također osigurano 22 milijuna kuna objaviti 2. srpnja. Svi zainteresirani će moći aplicirati za poticaj za električno vozilo i vozilo na vodik u iznosu do 70.000 kuna, plug-in hibridno vozilo s ispustom CO2 manjim od 50 g/km u iznosu do 40.000 kuna, za električne četverocikle, motocikle i mopede do 20.000 kuna i električne bicikle za koje će se moći dobiti potpora u iznosu do 5000 kuna (ali samo za pravne osobe, ne i građane). Sve to uz ograničenje iznosa poticaja do 40% od prodajne cijene vozila.

Za razliku od građana kojima se sufinancira isključivo jedno novo vozilo, tvrtke sufinanciranje mogu dobiti za više njih, ali maksimalan iznos sufinanciranja je do 400.000 kuna. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Procedura prijave drugačija je od dosadašnje utoliko što se i građani i tvrtke za sufinanciranje prijavljuju putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda.

Potrebno je prvo izraditi i aktivirati korisnički račun, nakon čega se u online prijavni obrazac mogu unositi podatci i učitavati potrebna dokumentacija. Službeno zaprimanje prijava za pravne osobe kreće od 7.7., a za građane od 13.7. u 9 sati. Za prijavu je, kao i do sad, potrebno nabaviti ponudu za vozilo i, po potrebi, katalog i/ili certifikat u kojem se navode njegove tehničke karakteristike. Građani će uz to priložiti i obostranu kopiju osobne, dok pravne osobe trebaju priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Stoga, treba na vrijeme prikupiti svu dokumentaciju i biti brz nakon objavljivanja javnog poziva.Što se sve može kupiti uz poticaj države, provjerili smo na tržištu. Elektrifikacija je zbog sve strožih ekoloških ograničenja zahvatila gotovo sve proizvođače i ove je godine na tržište stiglo najviše električnih i hibridnih automobila. Neki su i požurili s uvođenjem elektrificiranih modela baš zbog poticaja.

Naime, za dobivanje poticaja nije bitno da fizički kupite automobil odmah, već s ponudom za kupnju kod trgovca aplicirate na natječaj. Odobre li vam poticaj, imate rok od godinu dana da kupnju i ostvarite. To je jedna od boljki ovih natječaja budući da određeni broj onih kojima je odobren poticaj nikada ne kupe vozilo, pa određeni iznos poticaja ostane neiskorišten. No tako je kako je, pa ako želite jedan od najvećih poticaja na eko vozila u Europi, još jednom napominjemo - budite brzi.

Izbor je doista velik. Zvijezda ovog kruga poticaja trebala je biti nova Škoda Citigo e-iV, gradski električni automobil koji je početkom godine stigao na naše tržište s odličnom cijenom od 137.000 kuna, ali iz Škode javljaju da taj model više nemaju u ponudi. Rasprodao se i bez poticaja.

A u zadnji čas prije novog kruga poticaja na hrvatsko tržište je stigao električni Renault Twingo ZE po cijeni od 139.200 kuna. Uz 40% poticaja (puni iznos od 70.000 kuna se ne može dobiti), praktički se može kupiti za 84.900 kuna. Twingo Z.E. ima elektromotor snage 82 KS i bateriju kapaciteta 22 kWh što mu prema WLTP-u osigurava domet od 190 km.

Za Smart EQ ForTwo treba izdvojiti 176.375 kuna, pa se uz poticaj može kupiti za 106.375 kuna. Veća EQ ForFour verzija košta 181.625 kuna, odnosno uz potporu 111.625 kuna.

VW e-Up!, koji stoji 181.815 kuna a uz 70.000 kuna poticaja se može kupiti za 111.815 kuna. Dostupna će biti i ograničena količina e-Golfa i to po cijeni od 252.631 kunu (182.631 kn uz poticaj). Za dugo očekivani VW ID.3 cijena još nije formirana, ali bi trebala biti za 10-ak dana, pa ako vas zanima za kupnju uz poticaj svakako budite u kontaktu s trgovcima.

Dva konkurentska električna automobila koja imaju sličan kapacitet baterija - Renault Zoe i Peugeot e-208 - imaju istu cijenu od 247.900 kuna, pa ih s poticajem možete kupiti za 177.900 kuna. Peugeotov tehnološki brat blizanac Opel Corsa-e također nudi 136 KS i 50 kWh kapacitet baterije. Cijena joj je 256.356 kuna pa uz potporu može koštati 186.356 kn. Istovjetan pogonski sklop ima i Peugeotov električni SUV B-segmenta e-2008, koji je također upravo stigao u domaće salone, i to po cijeni od 269.900 kuna, pa uz poticaje može stajati okruglih 200 tisuća kuna.

U Hrvatsku je nedavno stigao i Nissan Leaf s većim kapacitetom baterije od 62 kWh, koji sada ima mnogo veći domet s jednim punjenjem (385 km), a uz poticaje se može kupiti za 271.900 kuna (puna cijena modela s baterijom od 40 kWh je 283.900 kn).

Najveći domet s jednim punjenjem baterija od svih električnih automobila koji se mogu kupiti u Hrvatskoj ima Hyundai Kona EV s kapacitetom baterije od 64 kWh i službenim dometom od 484 km (na našem testu prešli smo 505 km). Cijena joj je 306.990 kuna, odnosno 236.990 kn uz poticaj. Kona EV s baterijom od 39 kWh stoji 270.990 kuna (200.990 kn uz poticaj).

Škoda je upravo ponudila Octaviju uz plug-in hibridni sustav od 204 KS te s primamljivom cijenom od 213.851 kuna, što na koncu uz 40.000 kuna poticaja može biti vrlo zanimljivih 173.851 kunu. Combi verzija dostupna je po punoj cijeni od 220.682 kune. U ponudi je i veći Superb PHEV po punoj cijeni od 270.400 kuna.

Kod Volkswagena je dostupna plug-in hibridna verzija Passata GTE po cijeni od 320.443 kuna (uz poticaj 280.443 kn). Peugeot je nedavno predstavio dva plug-in hibridna modela: 508 Hybrid po cijeni od 319.366 kuna i 3008 Hybrid po cijeni od 315.512 kuna na koje se mogu dobiti poticaji od 40.000 kuna. Sjajnom ponudom čini se i Mitsubishijev hibridni SUV Outlander PHEV s 225 KS, čija je cijena 288.900 kuna pa se uz poticaj može kupiti za 248.900 kuna.