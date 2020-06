Država časti sa 70.000 kn za električni automobil: Evo tko ima pravo na subvenciju

Fond za zaštitu okoliša objavit će 30. lipnja javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe i punionice za električna vozila, a za fizičke osobe u prvom tjednu srpnja.

– Zainteresirani će imati 10-ak dana da pribave svu potrebnu dokumentaciju prije nego što počne službeno zaprimanje ponuda – potvrdili su nam u Fondu.

Za pravne osobe Fond je osigurao 22 milijuna kuna, a isti će iznos poticaja biti na raspolaganju i građanima, dok je za sufinanciranje punionica za električna vozila osigurano 10 milijuna kuna. Za električne automobile i automobile na vodik država će građanima i pravnim osobama sufinancirati kupnju do 70.000 kuna, za plug-ih hibridna vozila koja ispuštaju manje od 50 g/km CO2 moći će se dobiti do 40.000 kuna poticaja, dok će se za električne četverocikle, motocikle i mopede moći aplicirati za 20.000 kuna potpore, ali najviše do 40 posto vrijednosti vozila.

Za bicikle samo tvrtkama

Ove godine građani kao fizičke osobe neće moći dobiti poticaj za električne bicikle koji su lani bili pravi hit. Električni bicikli ostaju u sustavu poticaja, ali samo za pravne osobe, odnosno firme i jedinice lokalne samouprave koje će moći dobiti do 5000 kuna po biciklu za 5 do 15 bicikala. Isto tako, i “obični” hibridi opet su izostavljeni iz natječaja. Javni poziv za poticaje trebao je biti objavljen u travnju, ali je zbog koronakrize odgođen. Ali, pomalo iznenađujuće, nakon što je postalo očito da nam stiže sve izvjesnija gospodarska kriza i nakon potresa u Zagrebu, natječaj će ipak biti objavljen – s nikad većim budžetom od ukupno 54 milijuna kuna, i to u predvečerje parlamentarnih izbora.

Tako će se, primjerice, za najjeftiniji automobil na struju u Hrvatskoj Škodu Citigo e iV, čija je cijena donedavno bila 137.000 kuna, moći dobiti poticaj od 40% vrijednosti, odnosno 54.800 kuna, pa bi se auto mogao kupiti po vrlo atraktivnoj cijeni od 82.200 kn. Za Renault Zoe s cijenom od 247.900 kn može se dobiti puni iznos poticaja od 70.000 kn, pa će mu cijena biti 177.900 kn. Za plugin hibrid Toyotu Prius PHEV čija je puna cijena 294.900 kn moći će se dobiti 40.000 kn (s poticajima 254.900 kuna), kao i za Peugeot 508 SW Hybrid koji stoji 319.366 kn. Uz 40.000 kn poticaja mogao bi se kupiti za 279.366 kuna.

Logično, građani se pitaju zbog čega država potiče kupnju ekoloških vozila uz subvencije koje su jedne od najvećih u Europi, pogotovo jer Hrvatska nema autoindustriju, odnosno naša se autoindustrija svodi na proizvođače dijelova od kojih je najveći AD Plastik i na Rimac Automobile, koji proizvode dijelove za električna vozila i supersportski luksuzni auto na struju.

Ekološki prihvatljivija opcija

– Sufinanciranje kupnje ekoloških vozila temelji se na strateškim dokumentima koje donosi Vlada RH ili resorna ministarstva. Sve te strategije temelje se na direktivama EU koje nalažu dekarbonizaciju prometa i razvoj niskougljičnog gospodarstva. Sukladno tome jedna od mjera nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti bila je i poticanje nabave električnih vozila. Hrvatska nažalost, izuzev Rimac Automobila, nema razvijenu autoindustriju. Međutim, u Hrvatskoj se na automobilsku industriju nadovezuju i drugi popratni sadržaji poput prodajnih salona, servisa, distributera i proizvođača autodijelova, koji zapošljavaju radnu snagu, ostvaruju prihode, uplaćuju poreze i razne druge naknade u državni proračun te stvaraju novu vrijednost na tržištu – kažu u Fondu.

Ističu i da je zapravo najvažniji benefit poticanja elektromobilnosti očuvanje okoliša i dosezanje zacrtanih ciljeva energetske učinkovitosti.

– Prosječno osobno vozilo na hrvatskim cestama ima 14 godina i šalje znatne emisije ugljikova dioksida u atmosferu, pa je njegova zamjena električnim vozilom daleko bolja za okoliš od kupnje sličnog vozila koje koristi fosilna goriva (pogotovo ako je riječ o starijem vozilu, uvezenom iz inozemstva). Cilj nam je omogućiti građanima i tvrtkama da se uz poticaje odluče za ekološki prihvatljiviju opciju – zaključuju iz Fonda za zaštitu okoliša.