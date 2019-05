Zgodni prevarant opet u akciji. Frizerka s Trešnjevke ostala bez 250 kuna!

Šarmantni prevarant i dalje operira Zagrebom. Naime, javila nam se jedna čitateljica čija se majka danas susrela sa zgodnim mladićem zbog kojeg je ostala bez 250 kuna.

On je danas oko 15.30 sati ušetao u njezin frizerski salon na Trešnjevci. Čitateljica ga opisuje kao 'pristojnog mladića crne kraće kovrčave kose, mršavog i visokog oko 185 centimetara, starog između 30 - 35 godina".

– Pristojno je pozdravio i zamolio za poziv da nazove brata jer su mu ostali ključevi u autu koji se nalazi nekoliko ulica dalje, a u kojem su svi dokumenti, laptop i sve osobne stvari. Rekao je da je došao iz automehaničarske radnje te da ih je pitao da mu otključaju auto, ali da su mu oni rekli da ne mogu jer je auto novijeg modela i da razbije staklo. No, on to nije napravio jer je rekao da mu je auto novi i da mu treba mobitel da nazove brata jer mu treba rezervni ključ od auta – prepričava iskustvo svoje majke naša čitateljica.

Kaže kako mu je njezina majka potom dala za poziv, no njegov se brat nije javljao na telefon.

– Ponovno ga je nazvao i pravio se da razgovara s bratom, a brat mu savjetuje kao i automehaničari da razbije staklo od auta jer je on na poslovnom putu u Osijeku. Moja mama ga zatim pita gdje stanuje na što je on rekao da živi u Pojatnom pa mu je moja mama savjetovala da ga netko od susjeda odveze od susjeda jer će mu to biti jeftinije od taksija, no on je to odbio i rekao da ne želi zamarati ljude. Tada s maminog mobitela zove taksi i pravi se da razgovara te pita koliko košta taksi od Trešnjevke do Pojatnog i može li dobiti R1 za firmu. Taksist mu navodno kaže da košta 230 kuna, a on nakon razgovora kaže mojoj mami da mu radije da 250 kuna 'da ima'. Ona je pristala na to i dala mu novac – prepričava kći prevarene žene.

– Kao dokaz da ne laže pita mamu da joj ostavi jaknu na što se ona našalila i rekla 'nećeš me sigurno prevariti'. On je rekao da neće i da najkasnije dolazi za sat i pol vremena te da će joj vratiti novce i ošišati se. Na kraju se uljudno pozdravio i pružio ruku – dodaje čitateljica.

Očekivano, prevarant se u salon nije vratio, a prema svemu sudeći, niti neće.

