Zavirili smo u ZET-ov plan nabave: Na odore potrošit će 10 milijuna kuna, na papir za printanje 200 tisuća

Na naftne derivate ZET planira potrošiti 230 milijuna kuna, a plin za svoja vozila platit će 65 milijuna. Još 130 milijuna otići će na struju, oko 2,2 milijuna na električne dijelove za vozila, milijun kuna na zaštitare.... Da je javni prijevoznik godinama u financijskim problemima, nije tajna, kao ni činjenica da bi teško preživio da Grad ne “uskače” s više od 900 milijuna kuna godišnje subvencije. Zanimljivo je stoga “pročešljati” ZET-ov plan javne nabave za 2022. godinu pa vidjeti na što zapravo odlazi njegov, a velikim dijelom i novac zagrebačkih poreznih obveznika.

Stiže još 65 autobusa

I neke stavke, poput golemih iznosa za troškove goriva, plina, struje i servisa, ne iznenađuju, s obzirom na to da ZET-ov vozni park čini 277 tramvaja i 475 autobusa. Tu su i ulja, maziva i druge stvari bez kojih vozila ne mogu prometovati niti biti servisirana. A kako vozača, kontrolora, servisera i drugih operativnih djelatnika u ovoj gradskoj tvrtki ima više od 3200, ne iznenađuje toliko ni iznos od 10 milijuna kuna, koliko bi trebalo izdvojiti za službenu i radnu odjeću. No u pregledu popisa na 12 stranica neke stavke ipak upadaju u oči, poput 11,5 milijuna kuna koje ZET u ovoj i sljedećoj godini planira potrošiti na usluge čišćenja unutrašnjosti svojih vozila. Riječ je o vanjskim suradnicima koje ZET angažira umjesto da zapošljava vlastite djelatnike kojih u tom sektoru, kažu sindikati, kronično nedostaje, a ugovor s njima planira se potpisati na dvije godine. Smjesta se na popisu da zamijetiti i stavka od tri milijuna kuna za najam osobnih vozila, no taj će iznos, kažu u ZET-u, rebalansom plana nabave biti manji.

– Vozni park bit će smanjen za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Umjesto planirana tri milijuna kuna za razdoblje od dvije godine, procjenjuje se da će predviđeni iznos biti oko 2,4 milijuna kuna. Radi se o procijenjenoj vrijednosti za najam radnih vozila za potrebe prometno-tehničkih i servisnih ekipa – objašnjava glasnogovornik Domagoj Zeba.

Tu je i 50,8 milijuna kuna za modernizaciju tramvajske infrastrukture koja je također već godinama u lošem stanju. Tračnice i skretnice treba popraviti u gotovo cijelom Zagrebu, no u ZET-u govore da će tim iznosom pokriti uži centar grada.

– Stavka obuhvaća modernizaciju tramvajskih pruga na sljedećim dionicama: raskrižje Savska – Tratinska, Ulica Ribnjak od Vlaške do Ulice Nike Grškovića, Ulica kralja Zvonimira od Trga žrtava fašizma do Heinzelove i raskrižje Ulica kralja Zvonimira – Ulica Pavla Šubića, Ksaverska cesta te Ulica kneza Branimira od Glavnog kolodvora do Avenije Marina Držića – odgovaraju nam.

Putnici često prigovaraju da u tramvajima i autobusima ne rade uređaji za poništavanje karata, a redovito se zna dogoditi i da displeji na kojima piše kad dolazi sljedeće vozilo ne funkcioniraju kako treba. ZET ove godine, stoji na popisu, za nove displeje i popravak postojećih namjerava potrošiti 1,5 milijuna kuna, a za unapređenje sustava za naplatu prijevoza, u što ulazi sve od uređaja za izdavanje i poništavanje karata do onih koje koriste kontrolori potrošit će 16 milijuna kuna.

– Riječ je o okvirnom sporazumu za razdoblje od dvije godine. Navedena oprema namijenjena je postojećim vozilima javnog gradskog prijevoza, kao i za 65 autobusa sufinanciranih sredstvima Europske unije čiju isporuku očekujemo u drugom dijelu godine – poručuju u ZET-u.

A tu su i kava i fotokopiranje

Zanimalo nas je i zašto će ZET na licencije za Microsoftove programe morati potrošiti čak 6,75 milijuna kuna.

– Tvrtka trenutačno raspolaže sa 744 računala s plaćenim licencijama za operativni sustav Windows. Navedena računala uz administrativno osoblje koristi i dio operativnog osoblja za potrebe svakodnevnih radnih procesa – odgovaraju.

U planu nabave nalaze se i neke “sitnije” stavke pa tako možemo vidjeti da će ZET za kavu i dodatke za njezinu pripremu potrošiti 40 tisuća kuna, za negaziranu vodu u galonskim bocama izdvojit će 20 tisuća, za pekarske proizvode 160 tisuća, a za mlijeko i mliječne proizvode 180 tisuća kuna. Najam fotokopirnih i multifunkcionalnih uređaja procijenjen je na 80 tisuća, a za uredski materijal poput olovaka, notesa i sl. ZET misli izdvojiti 400 tisuća kuna u ovoj i sljedećoj godini. Samo papir za ispis i fotokopiranje koštat će, primjerice, 200 tisuća kuna. •