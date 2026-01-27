Naši Portali
PROBLEMI U METROPOLI

Na Tomislavcu otpada pročelje zgrade. Vatrogasci: 'Morat ćemo zatvoriti ulicu'

Zagreb: Vatrogasci u Ilici ruše dijelove fasada sa zgrada koji prijete prolaznicima najprometnije ulice
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.01.2026.
u 12:35

Kod Zrinjevca je došlo do zastoja prometa, a javni prijevoz vozi drugim trasama

Na Trgu kralja Tomislava kod kućnog broja 16 došlo je do pada žbuke sa zgrade, a na teren su oko 11.30 sati upućeni vatrogasci koji su smjesta krenuli u intervenciju. Tramvajski promet zbog nje je bio privremeno prekinut te su linije 6 i 13 vozile obilazno. 

Kako također saznajemo riječ je o cijelom pročelju zgrade koje otpada. Područje ispod fasade je ograđeno trakom, navode, ali prolaznici sklanjaju traku i prolaze opasnim područjem. Prema informacijama Vatrogasne postrojbe Zagreb, s policijom i cestarskom službom je dogovoreno da će se opasno područje ograditi čvrstom ogradom.
Vatrogasci centar Zagreb žbuka

