Na Tomislavcu otpada pročelje zgrade. Vatrogasci: 'Morat ćemo zatvoriti ulicu'

Na Trgu kralja Tomislava kod kućnog broja 16 došlo je do pada žbuke sa zgrade, a na teren su oko 11.30 sati upućeni vatrogasci koji su smjesta krenuli u intervenciju. Tramvajski promet zbog nje je bio privremeno prekinut te su linije 6 i 13 vozile obilazno.

Kako također saznajemo riječ je o cijelom pročelju zgrade koje otpada. Područje ispod fasade je ograđeno trakom, navode, ali prolaznici sklanjaju traku i prolaze opasnim područjem. Prema informacijama Vatrogasne postrojbe Zagreb, s policijom i cestarskom službom je dogovoreno da će se opasno područje ograditi čvrstom ogradom.