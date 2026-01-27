Osvanuli novi znakovi! Evo kako Zagreb pokušava spriječiti taksi prevare

Na zagrebačkom Glavnom kolodvoru postavljeni su informativni znakovi kojima se putnike, osobito turiste, upozorava na osnovna pravila korištenja taksi usluga. Ili, da pojednostavnimo, znakovi turistima pomažu da iz Zagreba ne odu prevareni nepoštenim cijenama i, još važnije, istim takvim vozačima.

Na plavim je znakovima istaknuto upozorenje "Pažnja! Taxi!", a navodi se kako je prije same vožnje potrebno raspitati se o očekivanoj cijeni kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja. Putnike se dodatno podsjeća da imaju pravo zatražiti uključivanje taksimetra ili korištenje aplikacije tijekom vožnje, što bi trebalo jamčiti transparentan obračun usluge. Treća ključna poruka odnosi se na obvezu traženja računa nakon završetka vožnje koji služi kao dokaz plaćanja i osnova za eventualne pritužbe. Znakovi su ispisani na hrvatskom i engleskom jeziku, a uz njih se nalazi i QR kod putem kojeg je moguće dobiti više informacija, što upućuje na pokušaj Grada da zaštiti putnike na jednoj od najfrekventnijih gradskih lokacija.