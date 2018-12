Zatvaranje rotora: Gužve se očekuju početkom radnog tjedna. Mogu li se izbjeći?

Strpljen – spašen. Zvuči pomalo kao floskula, ali jedino će se tako moći preživjeti u prometu oko remetinečkog rotora sljedećih godinu i pol. Sto tisuća automobila, kombija i kamiona te 19 autobusnih linija koji će još do nedjelje voziti preko najvećeg kružnog toka u gradu morat će na alternativne pravce do sredine 2020. godine.

Muke za pješake

Upravo na njima jučer su radovi bili u punom jeku, a osim što se asfaltiraju nove pristupne ceste, postavlja se i javna rasvjeta da bi putevi vozačima, biciklistima i pješacima bili što pregledniji. A baš potonji mogli bi se naći u većem problemu od vozača na četiri kotača jer donja razina postojećeg rotora, gdje se nalazilo čvorište pješačkog i biciklističkog prometa, do daljnjeg će biti zatvorena.

Video - Radovi na Rotoru

[video: 27966 / Radovi na Rotoru]

Nudi im se zato postojeći podvožnjak Lanište, onaj istočno od raskrižja Jadranska avenija – Jaruščica – Blato, koji će se opet staviti u funkciju, zatim podvožnjak na Remetinečkoj, s koje će Savskim gajem do Avenije Dubrovnik. Na njoj se planira semaforizirani pješački prijelaz kojim će se do Ulice Mate Parlova. Ona će biti zatvorena za promet pa će se njome sigurno moći sve do starog Savskog mosta.

Što se tiče vozila, osim automobila, kombija i vozila ZET-a te onih Čistoće, pristupnim se cestama nitko drugi neće kretati. Vrijedit će ograničenje od pet tona, što u prijevodu znači da će kamioni, ali i autobusi koji inače s autoceste dolaze na Jadransku aveniju, morati na čvorove Jankomir, Buzin ili Kosnica.

U lokalnom prometu najgore će svakako biti stanovnicima kvartova oko samog rotora, odnosno Savskom gaju, Trokutu, Trnskom i Kajzerici, u kojoj je posebna regulacija od srpnja i takva će i ostati. U Trnsko se odsad neće više moći preko Nehruova trga, baš kao što se s istog trga neće iz Trokuta moći na Aveniju Dubrovnik. U Savskom se gaju zatvara glavna prometnica, Prekratova, ali će se na Aveniju Dubrovnik moći preko Trokuta. Vozačima će svakako trebati vremena da “pohvataju” sve pravce, ali u svakom od navedenih kvartova predviđeni su priključci, odnosno izlazi na glavnu prometnicu, Aveniju Dubrovnik.

Pojačane kontrole

Što se tiče pristupnih cesta koje će spajati Jadransku aveniju s Jadranskim mostom i Avenijom Dubrovnik, one bi, više-manje, trebale funkcionirati protočno jer su planirana po dva traka sa zapada na istok i s istoka na zapad. Po njima će voziti i ZET-ovi autobusi, točnije 19 linija koje inače prometuju rotorom, uključujući izvanrednu 607 koja zamjenjuje tramvaje 7 i 14. Budući da se neće ići direktno na rotor, putovanje će se produljiti kako autobusima tako i autima, a očekuju se gužve i diljem grada jer će se dio vozila preusmjeriti na ostale prometnice da bi izbjegli rotor. Iz Grada su najavili pojačanu kontrolu policije i prometnih redara, a pozvali su i na poseban oprez, posebice prvih tjedana nove regulacije.

– Zatvara se najveće cestovno čvorište koje predstavlja i ulazak u Zagreb za splitski i riječki pravac. Čvorište je to koje se nalazi na zapadnom kraju jedinog longitudinalnog cestovnog pravca Novog Zagreba koji broji 120 tisuća stanovnika, a u neposrednoj se blizini nalazi najveća hrvatska sportska dvorana te veliki trgovački centar – objasnili su zašto će biti potrebno paziti.

Rekonstrukcija remetinečkog rotora najveći je trenutačni projekt metropole, koji će stajati 300 milijuna kuna. A da se moglo pričekati sa zatvaranjem još kojih desetak dana, uvjeren je prometni stručnjak Goran Husinec.

– Trebalo je to napraviti još prije dva mjeseca kad je bilo prvotno najavljeno zatvaranje. Bila je lijepa jesen, vrijeme pogodno i moglo se raditi bez problema u tri smjene. Kako to nije bilo tako organizirano, moglo se pričekati da završe blagdani – kaže Husinec, koji smatra da bi većih problema mogli imati vozači koji s autoceste dolaze u Zagreb, a ne znaju da ima alternativnih čvorova za skidanje s nje na ceste za grad poput buzinskog. Dugoročno, dodaje, u gradu će se svakako stvarati gužve jer će vozači tražiti alternativne puteve, a najgore bi moglo biti u zapadnom dijelu metropole.