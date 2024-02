Zašto displeji u Zagrebu i dalje ne rade? ZET: 'Stari su 20 godina, teško ih je održavati...'

Iako nije rijetkost da ekrani na tramvajskim i autobusnim stajalištima ne pokazuju precizno vrijeme dolaska ZET-ovih vozila, Zagrepčani su diljem metropole primijetili da neki od njih već mjesecima ne rade, među njima su i onaj na Slavonskoj, u Grižanskoj, a prije nekoliko tjedana pokvario se i displej na Jelačić-placu u smjeru Črnomerca koji je popravljen jučer.

Prvi smo put, podsjetimo, o tom problemu pisali još početkom rujna, kada je niz ekrana umjesto naznačenih linija i minuta do njihova dolaska bio prekriven bijelim papirom s natpisom "Uređaj nije u funkciji". Tada su nam u ZET-u kazali da od 150 stajališnih displeja njih nešto manje od 10 posto ne radi, i to ponajviše zbog kvarova koji su povremeno neizbježni. Situacija se, prema odgovoru gradskog prijevoznika, trebala normalizirati do početka listopada.

Ali od listopada su prošla četiri mjeseca, a iz ZET-a su nam u petak odgovorili da je dio stajališnih informativnih zaslona oštećen u nevremenu koje je lani zadesilo Zagreb te se popravljaju ovisno o proizvođačima, odnosno dinamici isporuke rezervnih dijelova.

– Konkretno je riječ o oštećenjima pretvarača napona i pripadajućih im baterija. Prvi javni natječaj za nabavu baterija morao je biti ponovljen jer nije bilo dovoljno interesa ponuđača, stoga je došlo do nešto dužeg čekanja na popravak preostalih sedam ekrana. Riječ je o uređajima koji su u funkciji već gotovo 20 godina te ih je iznimno zahtjevno održavati kako bi radili neprekidno po svim vremenskim uvjetima – poručili su iz ZET-a. Dodali su i da ulažu napore kako bi preostali zasloni bili u funkciji, odnosno da bi korisnici imali dostupne informacije o predviđenim polascima i prolascima vozila.

