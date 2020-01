'Zarađujem od YouTubea, ali to nije velik novac. Treba se snalaziti i na druge načine'

Uspio sam, a to se rijetkima događa, spojiti dvije svoje ljubavi: arhitekturu i snimanje, kaže 27-godišnji Zagrepčanin i arhitekt Vid Juračić. On je prije godinu dana pokrenuo na svom YouTube kanalu serijal „Kvart priča“. U njemu u svakoj epizodi, uz zanimljive sugovornike koji su odrasli u tom dijelu grada, poput voditelja i glumca Roberta Knjaza iz Dugava, obilazi zagrebačke kvartove.

Uspomenama iz djetinjstva uz nostalgičan ton upoznaje publiku s poviješću, sadašnjošću, arhitekturom i, kako kaže, dušom gradske četvrti, a nedavno je proslavio rođendana prve emitirane epizode, i to u Boćarskom domu u kojem su se okupile dvije tisuće ljudi koji su tulumarili uz nastupe rap i hip hop izvođača, uključujući repera Stoku, koji je bio „domaćin“ priče o Kvatriću.

Biti edukativan i zabavan

Priča o popularnom serijalu, čiji su nastavci završili i na trending listama, zapravo je počela za njegova studija arhitekture kad je s navršene 23 godine preko Work and Travel programa otišao na nekoliko mjeseci u SAD. Tamo je, radeći kao čistač bazena, shvatio da želi svoju kreativnost pretočiti u do sada neviđen pothvat, edukativan i zabavan. YouTube platforma se, ističe, činila kao idealan prostor da to ostvari.

– S prijateljima sam najprije snimao svakodnevne situacije u kojima bismo se našli. Primjerice, s putovanja na koja bismo išli, primjerice, u Tajland, Amsterdam, Češku... Ideja za serijal „Kvart priča“ rodila se spontano, u bezazlenom razgovoru s prijateljima. Pretpostavljam da znam više od većine građana o arhitekturi Zagreba pa sam uspio tu uklopiti edukativnu komponentu. S druge strane, nisam htio da bude monotono – kazuje Juračić.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Prva „Kvart priča“ o Savici objavljena je 2015. godine, a od tada ih je osvanulo još 15. Kanal danas ima 23,9 tisuća pratitelja, tisuće komentara i više od milijun pregleda. Kao inspiracija u stvaranju poslužili su mu američki youtuberi, poput energičnog i dinamičnog Caseya Neistata, koji je poznat po „snowboardanju“ na newyorškim ulicama. Takve karizmatične goste, kaže, želi za svoje emisije koje snimaju i po pola dana.

– Ponekad snimam s prijateljima, a nekad s nekom poznatijom ličnosti. Najbitnije mi je da stvorimo dobru atmosferu i uklopimo informativan sadržaj. Što se tiče tehničkog dijela, najdulje smo radili na priči o Dubravi jer obuhvaća velik prostor. Tada smo 12 sati hodali po kvartu. Nakon toga smo se, kao i svaki put, vratili da dronom četvrt obuhvatimo iz zraka, za što je zadužen Juraj Parag. To traje oko sat i pol. Najviše vremena utrošimo zapravo na kraju, na montažu – kaže youtuber te dodaje kako mu treba sat vremena montiranja da usavrši jednu minutu videa, a titlovima koje radi Marina Lovrinović „finišira“ i zaokruži cjelokupni uradak.

– Uvijek se trudim ubaciti nešto novo u montažu, da bude svježe i zanimljivo. Titlovi na kraju daju pečat i dižu video na novu, možemo reći, profesionalniju razinu – objašnjava. Dodaje kako je važan faktor i dan objavljivanja pa se tako odlučio da to više neće biti petak, već četvrtak, kada većina njegove publike, pretpostavlja, ne izlazi.

Najdraži dio projekta, kaže, teško je izdvojiti, ali druženje na Trešnjevci sa zagrebačkim treperima iz Kukusa ostaje mu u posebnom sjećanju. Video u kojima su oni „lokalci“ koji pokazuju četvrt i jest najgledaniji, s čak 320 tisuća pregleda.

– Njihovu sam glazbu slušao od početka i bila mi je velika želja ih upoznati. Suradnja s njima više je od očekivanog. Nakon snimanja uspjeli smo se i družiti, jesti burgere, slušati glazbu i zaista smo dobro kliknuli – ističe Juračić.

Svoj rodni kvart Šalatu, iz kojeg se uskoro planira preseliti u drugi dio grada, ostavlja za predzadnju epizodu serijala, u koju planira dovesti gomilu svojih prijatelja i kroz prizmu djetinjstva dočarati, posebnost i osobnost tog kvarta. Šećer na kraju serijala koji planira dovršiti za godinu dana, bit će, pak, centar metropole.

– Napravit ćemo još jedan party na kraju ove godine da zaokružimo sav ovaj trud, a tada slijede novi projekti. Tko zna, možda se jednog se dana vratim i poslu u struci – govori ovaj 27-godišnjak.

Motivacije mu ne nedostaje, a najveću snagu pronalazi čitajući na YouTubeu komentare svoje najbrojnije publike izvan regije, odnosno Hrvata iz Irske. Njima su, ističe, njegove videopriče način da u dalekom svijetu osjete povezanost s domom.

No, te priče nisu nezapaženo prošle ni u regiji, gdje najviše pratitelja ima iz Srbije i BiH. Stoga, kada završi zagrebačke kvartove, kreće u „pohod“ na beogradske. Hrvatske gradove zasad ostavlja na miru.

– Iako će u drugim gradovima biti kompleksnije i zahtijevati mnogo pripreme, planiram ići u Srbiju nakon što dovršim svoj projekt u Zagrebu. Planiram surađivati s tamošnjim youtuberima, a s nekima sam se sprijateljio već na setu dok smo snimali film „Ideš? Idem!“ – rekao je Vid Juračić.

U toj komediji nastaloj u produkciji Kinoteke i pod okriljem redatelja Ljube Zdjelarevića zaživjela je arhitektova svestranost. On uz druge glumce i ličnosti s YouTube scene poput Veronike Rosandić, Kaje Kočevar, Bogdana Ilića, Amela Družanovića, Frane Lauša, Nike Ilčić i drugih, u filmu odlazi na „roadtrip“ preko Srbije i Bugarske do Turske proživljavajući avanture života.

Suradnja s Bakom prase

– Posebno sam se sprijateljio s Bogdanom Ilićem, kojeg većina zna kao „Baku prase“. Volio bih surađivati s drugim youtuberima, što hrvatskim, što iz regije. Uvijek se nekako nespretno poklopi da svatko ima druge projekte i obveze pa ne možemo naći vremena da nešto realiziramo zajedno – objašnjava mladi arhitekt koji se okušao i u glazbenim vodama s pjesmom “Ta vibra“, koju je prije četiri mjeseca napravio s prijateljima, odnosno njezine „dvije kitice“.

Osim toga, dodaje, surađuje s mnogim tvrtkama, primjerice s Adidasom, a to mu je, kaže, znatan dio prihoda.

– Zarađujem od YouTubea, ali mnogi ne znaju da to nije velik novac pa se treba snalaziti i na druge načine. Za mene su to oglasi i reklame za koje koristim društvene mreže, a uz to i prodajem i personalizirane stvari poput majci s logom, primjerice, kvartovskih priča – objašnjava Juračić.

Neke trendove, barem što se brendiranja tiče, prati pa po uzoru na druge kolege iz influencerskog svijeta pa ima svoj takozvani „merch“. Njegova verzija izgleda kao jednostavna bijela majica kratkih rukava s crnim natpisom „Kvart priča/Hood talks“, a stoji 99 kuna. Novine i inovacije u kreiranju pozdravlja, ali kada ga se pita za politizaciju u bilo kojem aspektu njegova rada, tu povlači kočnicu:

– Intuitivna sam osoba, a instinkt mi govori da ne bih trebao imati doticaj s politikom. Zato svoj sadržaj u tom pogledu želim ograničiti – rekao je Juračić dodajući kako u njegovim videima, za razliku od kolega iz SAD-a koji, poput Lize Koshey, pozivaju mlade da politički participiraju, nema ni spomena o predsjedničkim izborima.

Unatoč tome, u budućnosti kani svoj glas na internetu iskoristi i u druge svrhe te, kada za to dođe vrijeme, svojim videoisječcima dati i humanitarnu notu.

– Znam da mogu i želim pomoći onima kojima je to potrebno, ali treba biti taktičan i u pravom trenutku znati kada ću nekome biti najkorisniji pa uskočiti – zaključuje Vid Juračić.