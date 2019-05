Amerikanka u Hrvatskoj: Hrvati, ove pogreške najčešće radite kad pričate engleski jezik!

YouTuberica Kaleigh Hendershot Amerikanka je s hrvatskom adresom, a u Hrvatskoj je postala poprilična zvijezda nakon što je na svom kanalu objavila videozapis u kojem progovara o razlikama između Hrvata i Amerikanaca. U svojem posljednjem videu progovorila je o stvarima i riječima na engleskom jeziku koje Hrvati pogrešno upotrebljavaju.

Prva greška koju je Kaleigh navela bila je oslovljavanje objekata u muškom i ženskom rodu, odnosno 'on/ona' umjesto 'ono'. U engleskom jeziku, jedino se ljudi i životinje oslovljavaju u muškom i ženskom rodu, dok se sve ostale stvari oslovljavaju s ono. Kaleigh navodi primjer kako njezina prijateljica četkicu za zube oslovljava s 'ona'.

Druga greška koje Kaleigh dotaknula odnosila se na brkanje riječi "uzeti" i "dati". Primjerice, liječnik joj je nedavno rekao kako će joj "uzeti recept", umjesto "dati recept".

Također, u engleskom se jeziku kaže 'napraviti kavu', dok ćemo mi uglavnom reći 'skuhati kavu'. Hrvati riječi 'boring' i 'annoying' stavljaju pod znak jednako, iako u engleskom jeziku one zapravo i nemaju isto značenje. 'Boring' se odnosi na nešto što nije zanimljivo ili uzbudljivo, dok se 'annoying' više odnosi na našu frustraciju nekom drugom osobom ili stvari.

Na kraju je videa dodala kako Hrvati za svaki kraj razgovora koriste 'čujemo se' (engl. we will hear each other) što je nešto što se u Americi nikada ne koristi, no priznala je i kako je ona počela koristiti taj izraz otkada živi u Hrvatskoj.