Poznati youtuber nakon nedavnog skandala objavio sliku na kojoj je gol

James Charles, poznati je beauty influencer koji je na YouTubu imao čak 17 milijuna pratitelja.

Njegova popularnost je naglo pala nakon što je njegova prijateljica Tati Westbrook u videu objavila sve njegove tajne i zbog toga je Charles izgubio veliki broj pratitelja.

Ubrzo mu je hakiran i Twitter profil i dobio je prijetnju kako će na internetu biti objavljene fotografije na kojima je gol.

– Bok, vratili su mi moj Twitter račun, ali za slučaj da me žele opet hakirati ovo je moja jedina fotografija na kojoj sam gol – napisao je James i objavio fotografiju na kojoj je u kadi gol.

hi I got my account back 🙃 just case I ever get hacked again, here’s the ONLY nude I’ve ever taken! can’t threaten me with it now 🤠🖕🏼 get a life pic.twitter.com/8xT5lKFFDV