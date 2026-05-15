NOVA STAZA

FOTO Prečac koji stanovnici kvarta na zapadu Zagreba koriste godinama, napokon se sređuje

Špansko za svakoga / facebook
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
15.05.2026.
u 11:00

Ovo je jedan od onih malih kvartovskih zahvata koji ne traže velika objašnjenja, piše u objavi

Krenuli su radovi na novoj pješačkoj stazi koja će skratiti put od Ulice Ivane Brlić-Mažuranić prema Trgu Ivana Kukuljevića u Španskom. Zanimljivo je, pišu na Facebook stranici Špansko za svakoga, da se na ovom potezu još uvijek nalazio ostatak stare trase, odnosno dio nekadašnje ulice koji nije uklonjen kada se gradilo naselje. Na slici, na aerofotogrametrijskom snimku iz 1968. godine, crvenom bojom označeno je gdje je taj stari put prolazio.

"Ti se ostaci sada uklanjaju, a nova staza formira se između drvoreda nedavno posađenih stabala. Time ovaj prolaz konačno dobiva jasniji, uredniji i prirodniji oblik, onakav kakav su stanovnici ionako već godinama koristili u svakodnevnom kretanju. Ovo je jedan od onih malih kvartovskih zahvata koji ne traže velika objašnjenja. Ljudi su ovuda prolazili godinama, a sada će taj svakodnevni put konačno biti uređen kako treba", objašnjavaju. 
