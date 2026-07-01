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NE ZNA SE UZROK

Buktinja usred noći uznemirila Zagrepčane: Izgorjela tri automobila, oštećeni stanovi u prizemlju i prvom katu

Zagreb: Na području Peščenice izgorjela su dva automobila, zapalio se i dio kuće
Josip Mikacic/PIXSELL/ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.07.2026.
u 08:40

Požar je bio u razbuktaloj fazi, te je došlo do oštećenja na prozorima i roletama na stanovima u prizemlju i 1 katu.

Prema dojavi građana zagrebački vatrogasci izašli su na intervenciju požar osobnog vozila na adresi Lopatinečka ulica 2 Zagreb. Dolaskom na mjesto intervencije utvrdili su da se radi o požaru tri vozila. Požar je bio u razbuktaloj fazi, te je došlo do oštećenja na prozorima i roletama na stanovima u prizemlju i 1 katu.

Požar je ugašen s 2 C mlaza položenim s vatrogasnih vozila. Nakon gašenja izvršena je detaljna kontrola s termo kamerom vozila i otpajanje akumulator. U suradnji sa policijom pretražni su stanovi kako bi se utvrdilo da nema ozljeđenih osoba. Na sreću ih nije bilo Zasad se ne zna uzrok.

Kako se doznaje vlasnik jednog vozila je nepoznat. Zasad se ne zna kolika je šteta. Intervencija vatrogasaca završena je u 01:45, a na terenu su bila dva vozila.
Ključne riječi
automobili Zagreb požar

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