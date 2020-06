Zagrepčane jutros probudio novi potres: Bio je jači nego jučer, nekoliko sekundi tutnjave i vibracije

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su u srijedu ujutro u 4 sata i 15 minuta slab potres magnitude 2,4 po Richteru s epicentrom u Zagrebu nedaleko od Markuševca, izvijestila je Seizmološka služba.

Prema EMSC-u potres je bio 2,2 po Richteru. Intenzitet potresa u epicentru bio je III. stupnja EMSC ljestvice.

"Probudio me iz sna, treslo se jače nego jučer, životinje su se uznemirile", napisao je korisnik iz Markuševca. "Ufff, baš neugodno buđenje od par sekundi tutnjave i vibracije", napisao je drugi. "Probudilo me i dosta se osjetilo", napisao je korisnik iz Dubrave.

