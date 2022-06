Zagrebački Most: Uredite groblje vojnika stradalih između 1941. i 1945.

Na prošloj su sjednici Gradske skupštine zastupnici Mosta po hitnom postupku htjeli uvrstiti točku o prihvaćanju darovanja za uređenje groblja hrvatskih vojnika stradalih između 1941. i 1945. na Mirogoju. No to im nije pošlo za rukom pa su točku u redovnom postupku stavili na dnevni red sjednice zakazane za 23. lipanj. Njome od gradonačelnika traže da prihvati inicijativu nekolicine hrvatskih žrtvoslovnih udruga prema kojoj će one, putem ugovora o darovanju, za 2,4 milijuna kuna samostalno urediti groblje.

– Nakon završetka radova i ishođenja svih potrebnih akata nadležnih tijela, žrtvoslovne udruge obvezuju se radove darovati u vlasništvo Grada Zagreba – stoji u dokumentu. Na Mirogoju je, pišu u obrazloženju mostovci, već bilo uređeno takvo groblje, a svaki je grob imao i vlastiti spomenik, no 1945. godine ono je preorano prema zapovjedi ministra Federalne Države Hrvatske Vicka Krstulovića, a na njegovu je mjestu izrasla šuma.

– Zahvaljujući sačuvanim nacrtima i popisima, sasvim su precizno poznata mjesta na kojima je bilo pokopano oko 500 ljudi, što omogućava vjerodostojnu obnovu groblja – poručuju zastupnici Mosta. Već postoji tekst ugovora o darovanju radova, napominju, koji je izrađen uz suglasnost nadležnih gradskih ureda, a Grad dar ne može prihvatiti bez prethodnog odobrenja Skupštine. Projekt uređenja tog groblja buru je izazvao i lani, kad je suglasnost za to dalo i Ministarstvo branitelja. (hiš) •