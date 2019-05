Zagrebački kružni tok grade Albanci, Ukrajinci, pa i Indijci

Sve zasad ide baš kako su i planirali, a budu li jesen i zima išli “na ruku” radnicima, prva bi vozila novim remetinečkim rotorom mogla proći u veljači sljedeće godine. Govori nam tako voditelj projekta rekonstrukcije najvećeg zagrebačkog kružnog toka Goran Radić te odmah otkriva kako upravo započinje nova velika faza radova, gradnja podvožnjaka, koji će s rotora spustiti automobile koji se kreću od Avenije Dubrovnik prema Jadranskoj aveniji i obrnuto.

Na sve četiri strane

Planiran je u smjeru istok – zapad u dužini od 280 metara, a imat će dvije tunelske cijevi, koje će služiti za denivelaciju prometa. On je ujedno i ključan dio rekonstrukcije jer tek nakon što podvožnjak bude gotov, ići će se s gradnjom samog novog kružnog toka čija se geometrija ne bi posebno trebala mijenjati u odnosu na stari rotor. Podsjetimo, posve novo, što se regulacije prometa tiče, bit će činjenica da će kružni tok biti semaforiziran. Do te faze, međutim, tek se treba doći, a kako kaže voditelj projekta, na tome trenutačno radi tristotinjak osoba.

– Trenutačno je na radovima toliko ljudi, a kad krenemo intenzivnije s podvožnjakom, bit će ih sigurno 380-400. Radit ćemo tad sa sve četiri strane kružnog toka i trebat će nam još ruku – govori Goran Radić, koji priznaje da do radnika nije najjednostavnije doći. Tako ih sad minimalno 20 posto dolazi iz stranih zemalja.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Odasvud su, zapravo. Ima Ukrajinaca, Makedonaca, Albanaca, čak i desetak Indijaca – kaže voditelj projekta rekonstrukcije rotora, pa ističe kako su aktivnosti na rotoru dosta zahtjevne, ali ljudi koji na njemu rade odlični. Zato, ističe, otkako su radovi sredinom srpnja lani počeli, otprilike sve ide po planu. “Otprilike” zato što se mjesec dana kasnilo sa samim zatvaranjem starog kružnog toka, i to zato što su radnici komunalne instalacije našli nešto drukčijima nego su bile upisane.

Spremni na sve

“Timeline”, govori Radić, više se ne bi trebao mijenjati, a malo bi se poremetiti mogao eventualno krajem godine, kad će početi i završni radovi na remetinečkom kružnom toku.

– Računamo na to jer ne znamo kakvo će biti vrijeme ove zime. Ali spremni smo na sve jer nismo ušli u projekt samo tako. Pripremali smo sve pune dvije godine i to mora biti to – ističe Goran Radić, kojeg upravo iz tog razloga nije iznenadila ni činjenica da promet pristupnim cestama oko radova od potpuna zatvaranja rotora u prosincu teče bez ikakvih većih zastoja i problema. Kako govori voditelj projekta, baš je to ono što je i očekivano.

– Ne znam zašto su se svi iznenadili. Od početka je planirano da 70 tisuća vozila dnevno bez problema može proći oko rotora u vrijeme kad je on zatvoren – kaže Goran Radić. Remetinečkim rotorom, podsjetimo, prije njegova zatvaranja, dnevno je prolazilo sto tisuća vozila, a okarakteriziran je i kao najcrnja prometna točka u gradu. Od 2007. do 2017. na njemu su se dogodile čak 1004 prometne nesreće.

Video: Novi Rotor u Zagrebu