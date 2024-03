Zagrebački HSLS: 'Zbog pljačke stoljeća u Muzeju za umjetnost i obrt, tražimo ostavke'

"Zbog pljačke stoljeća u Muzeju za umjetnost i obrt", ostavku pročelnice gradskog Ureda za kulturu Emine Višnić te upravnog vijeća MUO-a, zatražili su predstavnici zagrebačkog HSLS-a. Kako netko može "popaliti" više od polovice proračunskih sredstava Muzeja, a da Upravno vijeće to ne primijeti, zapitali su se na današnjoj tiskovnoj konferenciji potpredsjednik zagrebačkog HSLS-a, Alen Lochert te gradski zastupnik Kristijan Jelić.

– Na prošloj konferenciji za medije pitali smo kako netko može "popaliti" četvrtinu proračunskih sredstava Muzeja, a da Upravno vijeće to ne primijeti? Samo tjedan dana kasnije pitamo kako netko može "popaliti" više od polovice proračunskih sredstava Muzeja, a da Upravno vijeće to ne primijeti? – zapitali su se. Radi se o iznosu od gotovo 1,4 milijuna eura, a zanimljivo je, dodali su, da se na internetskim stranicama već spomenutog muzeja do HSLS-ove prošle konferencije za novinare nije objavio nijedan ovogodišnji zapisnik sjednice Upravnog vijeća, ali da su dva dana kasnije "naglo iskrsnula" čak dva.

Iz jednog zapisnika saznali su, kako je istaknuto, "da se radi o pljački" do koje je došlo još u drugoj polovici prošle te početkom ove godine. Tada je trajao mandat sadašnjeg Upravnog vijeća koje je imenovao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, objasnili su.

– No, on se pravi Englez. Još će reći da niti ne poznaje te ljude, nego da mu ih je podmetnuo njegov prethodnik. No, ovakvo što se niti za vrijeme njegovog prethodnika nije dogodilo, a Tomašević ga je uvjerljivo nadmašio – poručili su iz HSLS-a.

Iz HSLS-a poručuju i da je, osim zapisnika sjednica Upravnog vijeća, dva dana nakon njihove prošlotjedne konferencije, na stranicama MUO-a objavljen je i financijski izvještaj za 2023. godinu kojega su tog dana navečer predali i Ministarstvu financija. A sve to, onda kada je u Gradskoj skupštini postavljeno pitanje gradonačelniku kada će smijeniti Upravno vijeće. Upravo iz tog izvještaja, kazali su iz HSLS-a, otkrili su da se radi o već navedenom iznosu.

– Što je s upravnim vijećima u drugim ustanovama u Zagrebu? Događaju li se i njima ovakvi "propusti"? Budući da gradonačelnik Tomašević ne želi smijeniti upravno vijeće MUO, zahtijevamo da članovi upravnog vijeća sami podnesu ostavku. Uz to, s obzirom na razmjer pljačke, tražimo i trenutnu ostavku gradske ministrice kulture, gospođe Emine Višnić – kazali su iz HSLS-a.

Iz Grada su, dodali su, dobili i obavijest da počinju radovi na izgradnji rotora u ulici Hrvatskog sokola, kod ulaza u RSC Jarun, a oni dolaze nakon "osmice" na križanju Kranjčevićeve ulice i Nove ceste, gdje je osvanuo dvostruki rotor te "elipse" na križanju ulice Hrgovići i Jarunske ulice. Sada će Zagrepčani, kazali su iz stranke, "možda dobiti i zvjezdasti rotor u duhu predizborne kampanje".

– Dok Držićeva, Vukovarska, pa Sarajevska cesta u Novom Zagrebu, Zagrebačka cesta i Aleja Bolonje na zapadnom dijelu grada, pa Ljudevita Posavskog i avenija Dubrava na istoku pucaju po šavovima, produžetak Branimirove kasni, Jarunski most nije ni u planu, gradonačelnik se zabavlja sa crtanjem čudnih rotora na prometnicama koje imaju beznačajan promet – kazali su iz stranke.

Rotor u Kranjčevićevoj ulici, objasnili su iz HSLS-a, mogao se opravdati intenzivnim prometom, koji je donekle i dao neke rezultate, no nije im jasno koja je svrha izgradnje rotora na prometnicama koje su opterećene isključivo vikendom.

– Mi u HSLS-u smatramo da ima puno važnijih projekata koji stoje u ladicama ili debelo kasne, te smatramo da se Grad mora fokusirati na bolne prometne točke kojih je u Zagrebu svakim danom sve više – zaključio je gradski zastupnik Kristijan Jelić.

