Zagrebačka županija dodijelila milijun kuna pomoći za vrtiće

Za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja na ruralnom području općinama Brckovljani, Dubravica, Gradec, Dubrava, Krašić, Pokupsko, Rakovec, Farkaševac, Preseka i Žumberak, i to s ciljem osiguravanja uvjeta za najmlađe u ruralnim područjima, Zagrebačka županiaj dodijelila je milijun kuna. Sredstva su dodijeljena temeljem natječaja prema kriteriju indeksa razvijenosti i broju polaznika programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a potporu su ostvarile sve općine koje su se prijavile na natječaj.

- Vrtići sami po sebi nisu u ingerenciji županije no svjesni smo činjenice da često puta lokalni proračuni nisu dostatni da bi se pokrile sve potrebe na terenu, a vrtići su zasigurno jedna od većih potreba - rekao je župan Stjepan Kožić. Općine i gradovi s područja Zagrebačke županije grade ili dograđuju vrtiće europskim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, a jedan od njih svoja je vrata otvorio ovog tjedna za mališane u Gradecu.

- Prekrasan vrtić, nasmiješena djeca i zadovoljni roditelji! To smo imali prilike vidjeti u Gradecu čiji novi vrtić može primiti stotinjak djece svih dobnih skupina – od jaslica do predškole. To je vrijedna demografska mjera i svakako važna stavka za sve mlade obitelji koje 'važu' između ostanka u svom kraju ili odlaska u grad - priopćio je Kožić, dodavši kako je Županija od navedenih milijun kuna Općini Gradec dodijelila 135 tisuća kuna.