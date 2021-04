Mobilni uredi za predaju zahtjeva za obnovu idući tjedan u Karlovačkoj županiji

Idućeg tjedna, od ponedjeljka, 12. travnja do su subote, 17. travnja 2021. godine mobilni uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koji će primati zahtjeve za obnovu nakon potresa 29. prosinca bit će prisutni na području Karlovačke županije.

U ponedjeljak od 9 do 17 sati prvi mobilni ured bit će raspoređen u Lasinji, kod zgrade Općine, na adresi Lasinjska cesta 19, a drugi u Karlovcu, kod zgrade Karlovačke županije, u Ulici Stjepana Radića. U utorak, od 9 do 17 sati, mobilni uredi će biti raspoređen u Draganiću, kod zgrade Općine, te u Karlovcu, kod zgrade Karlovačke županije, u Ulici Stjepana Radića. U srijedu, 14. travnja, od 9 do 17 sati, mobilni uredi su u u Vojniću, kod Doma kulture, te u Karlovcu, u prostoru Gradske četvrti Banija, na adresi Dr. Ante Starčevića 20. U četvrtak, od 9 do 17 sati su predstavnici ministarstva u naselju Krnjak, kod zgrade Vijećnice, te u Karlovcu, kod Sportske dvorane (ulaz 1), na adresi Rakovac 1.

U petak, u isto vrijeme, su mobilni uredi u Slunju, kod zgrade DVD-a, te u Karlovcu, kod Sportske dvorane OŠ Dubovac i u konačnici u subotu, 17. travnja, mobilni uredi dežuraju od 9 do 17 sati u Ozlju, kod zgrade Grada Ozlja, na adresi Kurilovac 1 te u Dugoj Resi, kod zgrade Pučkog otvorenog učilišta.

Službenici će pomagati mještanima popunjavati zahtjeve za obnovu i rješavati druga pitanja administrativne naravi. Građani će samo uz predočenje osobne iskaznice i ispunjavanje jednostavnog obrasca moći pokrenuti postupak obnove sustavom koji je izravno povezan s katastrom, gruntovnicom i drugim službenim bazama podataka. Zahtjeve za obnovom objekata na potresom pogođenom području nužno je popuniti najosnovnijim podacima podnositelja.