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AKCIJA NADZORA

Zagrebačka policija zaustavljala vozače romobila, jednog su oduzeli trajno

Zagreb: Policija kontrolira vozače romobila
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
17.07.2026.
u 10:34

Rezultati nadzora potvrdili su da dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise.

U užem centru grada te na Trgu bana Josipa Jelačića zagrebački policajci proveli su u srijedu, 15. srpnja, akciju pojačanog nadzora, izvijestili su danas iz Policijske uprave zagrebačke. Kako su priopćili, nadzor je bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava, a sve s ciljem zaštite pješaka i povećanja opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada.

Rezultati nadzora potvrdili su da dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise. Utvrđen je niz prekršaja, izvijestili su iz PU zagrebačke. Izdano je, tako, 13 obavijesti o počinjenom prekršaju, dva obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa te izrečeno je sedam pisanih upozorenja.

Za vrijeme akcije poseban naglasak stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Zagrebačka policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. – Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake – objasnili su iz PU zagrebačke.

Jedan od navedenih romobila trajno je oduzet, a vozilo prelazi u vlasništvo Republike Hrvatske. Zagrebački policajci još su jednom upozorili sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu.

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Zagreb: Policija kontrolira vozače romobila
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Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

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