Zagrebačka filharmonija i legende nastupile u čast 931. rođendana Zagreba u punom Lisinskom

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog sinoć je bila ispunjena do posljednjeg mjesta na svečanom koncertu To je moj Zagreb, glazbenom poklonu Gradu povodom njegova 931. rođendana. Uz raskošnu izvedbu Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog publici je priređena emotivna večer koja je slavila Zagreb – njegove ulice, kvartove, povijest i duh. Tijekom večeri izvedene su najljepše zagrebačke pjesme, od evergreena iz zlatnog doba festivala zabavne glazbe, do šansona i balada koje su postale dijelom kolektivne memorije grada. Koncert je otvoren klasičnom Pjesmom Zagrebu Zvonimira Krkljuša, a nastavio se nizom glazbenih posveta gradu, poput Zagreb, Zagreb, Tebi grade moj, Zadnji fijaker, Trešnjevačka balada, Moj Zagreb tak imam te rad i drugih.

Foto: Jan Humski

Na pozornici su se izmjenjivali doajeni hrvatske glazbene i kazališne scene: Drago Diklić, Hrvoje Hegedušić, Darko Domijan, Dražen Bratulić, Dino Antonić, Renata Sabljak i Valentina Fijačko Kobić. Svaki od njih donio je osobnu interpretaciju pjesama koje su obilježile različite epohe Zagreba, a publika ih je dočekivala s toplinom i zahvalnošću.

Foto: Jan Humski

Posebno emotivne bile su izvedbe Hrvoja Hegedušića, Drage Diklića i čiji su glasovi, s godinama prepoznatljivo obojeni iskustvom i nostalgijom, podsjetili na trajnu vezu između grada i njegovih umjetnika. Valentina Fijačko Kobić unijela je dašak operne raskoši u šlagere Noćas i Srce, dok je Dino Antonić oduševio publiku izvedbama „Samo jednom se ljubi“ i Prolazi sve. Dražen Bratulić oživio je duh starog Zagreba interpretacijama pjesama poput Zadnji fijaker i Meštrovićev zdenac, dok je Renata Sabljak dirnula publiku izvedbom antologijskih Golubova. Koncert je zaključen pjesmom Serbus Zagreb zajedničkom izvedbom izvođača, koja je dvoranu digla na noge. Bio je to dostojan završetak večeri koja nije bila samo koncert, već iskrena glazbena čestitka Gradu – s ljubavlju, poštovanjem i ponosom. Koncert To je moj Zagreb podsjetio je koliko glazba može biti snažan čuvar identiteta i zajedničke memorije. Publika je to prepoznala – sinoćnji koncert bio je istinski hommage Zagrebu.