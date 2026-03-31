Sada možete prijaviti štetu od nevremena u Zagrebu. Ovdje se nalaze sve informacije

Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima
Josip Mikacic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
31.03.2026.
u 10:09

Prijave šteta zaprimaju se za stambene objekte i osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba, te za poljoprivredne površine i/ili infrastrukturne poljoprivredne objekte u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba

Grad Zagreb pokrenuo je postupak evidentiranja šteta nastalih uslijed olujnog nevremena 26.-28. ožujka 2026. godine, s ciljem utvrđivanja razmjera šteta i omogućavanja daljnjih aktivnosti vezanih uz isplatu financijske pomoći građanima. Prijave šteta zaprimaju se do 12. travnja 2026. godine, do kraja dana, isključivo putem digitalne aplikacije dostupne na službenim stranicama Grada Zagreba. Svi građani kojima će trebati pomoć prilikom ispunjavanja aplikacije mogu se javiti na telefone 095 351 7889 i 095 392 3886 ili na e-mail adresu nevrijeme@zagreb.hr, radnim danom od 8 do 16 sati.

Prijave šteta zaprimaju se za stambene objekte i osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba. Također se zaprimaju prijave za poljoprivredne površine i/ili infrastrukturne poljoprivredne objekte u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. U slučaju više šteta, svaku je prijavu potrebno predati posebno. Postoje tri kategorije prijava.

Prva se odnosi na stambene objekte, pri čemu se kod obiteljskih kuća prijavljuje šteta na vanjskoj ovojnici, uključujući ravni ili kosi krov sa svim slojevima do nosive krovne konstrukcije, dimnjak, fasadu, staklo, rolete i grilje na vanjskoj stolariji i bravariji (prozori i vrata), kao i šteta na ogradama dvorišnih parcela. Kod stanova se prijava odnosi isključivo na vanjsku stolariju i bravariju, uključujući okvire, stakla, rolete i grilje. Štete nastale unutar objekta te štete na zajedničkim dijelovima višestambenih zgrada neće se uzimati u obzir, a predstavnici suvlasnika upućuju se da iskoriste prava iz police osiguranja višestambenih zgrada.

Druga kategorija obuhvaća štete na osobnim automobilima u vlasništvu fizičkih osoba, kategorije M1. Treća kategorija odnosi se na poljoprivredne površine i infrastrukturne poljoprivredne objekte koji se nalaze na području Grada Zagreba. Nakon zaprimanja prijave putem aplikacije, mobilni timovi Grada Zagreba izlazit će na teren radi utvrđivanja stanja i izrade zapisnika o nastaloj šteti. Prilikom prijave obavezno je navesti točne kontakt podatke, uključujući broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Prijava putem aplikacije predstavlja prvi korak u postupku procjene štete te je nužna kako bi Grad Zagreb mogao planirati i provesti mjere za dodjelu financijske pomoći građanima pogođenima nevremenom, poručuju u gradskoj upravi. 

65
ZAUZEO I DVA KROVA

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Bespravno se uselio na tavan, sad blokira obnovu zgrade, a susjedi bi mogli ostati bez 827 tisuća eura

Čak smo prilagodili projekt da ne moramo ući u sam objekt, ako to ne želi, već da možemo pristupiti krovu sa skele koja je montirana s vanjske strane. Ali ne, ni to nam ne dopušta. Ucjenjuje nas tako što od nas traži da mu priznamo vlasništvo nad stanom i krovovima. Osjećamo se nemoćno jer on, kao bespravni korisnik, ima više moći nad nama koji smo vlasnici u zgradi, žale nam se susjedi s Trga kralja Petra Svačića

