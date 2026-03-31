FOTO/ANKETA Mimara pri kraju, znamo kad je otvorenje, ali sviđa li vam se ‘zlatna’ fasada?

Radovi na muzeju Mimara otkrivaju novu boju zgrade
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Hana Ivković Šimičić
31.03.2026.
u 10:16

Desetljećima je pročelje objekta bilo zlatne boje, poput susjednih Muzeja za umjetnost i obrt te Hrvatskog narodnog kazališta

Obnova čuvenog muzeja Mimara ušla je u svoju posljednju fazu, a velebno zdanje malo po malo pokazuje svu svoju raskoš. Umjesto sive, pročelje je sada u prepoznatljivoj zlatnoj boji, što je brojne Zagrepčane iznenadilo. No, neki od njih ne znaju da je siva boja pročelja objekta stavljena tek 1986. godine, dok je muzej otvoren 17. srpnja sljedeće godine.

Desetljećima prije toga, pak, pročelje je objekta bilo zlatne boje, poput susjednih Muzeja za umjetnost i obrt te Hrvatskog narodnog kazališta. Muzej Mimara nastao je donacijom svjetski poznatog skupljača umjetnina Ante Topića Mimare i njegove supruge Wiltrude Mimare. Ondje se nalazi više od 3750 umjetnina velike raznolikosti i iznimne umjetničke vrijednosti, od antike i staroegipatskih predmeta pa sve do slika velikih majstora poput Rafaela, Velasqueza, Rubensa i Rembrandta.

Muzej je teško oštećen u potresu 2020. godine te je u tijeku njegova obnova. Za projekt obnove, putem Ministarstva kulture i medija angažirano je ukupno 67,7 milijuna eura, a tog iznosa 4.89 milijuna isplaćeno je iz Fonda solidarnosti EU, dok je ostatak sredstava isplaćen iz državnog proračuna i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radove izvodi tvrtka Ing-Grad, a dovršetak se očekuje krajem ove godine. 

A kako su prije nekoliko dana najavili u Ministarstvu kulture, Mimara se vraća kući. Nakon šest godina, krajem svibnja očekuje se završetak radova i povratak zbirke Ante Topića Mimare. – Uz završetak radova na zahtjevnoj i složenoj obnovi zgrade muzeja, središnjeg dijela kompleksa Donjogradskih gimnazija izgrađenog 1895. godine na inicijativu Izidora Kršnjavog, najavljuje se i otvorenje stalnog postava za javnost u studenom ove godine – kažu u ministarstvu. 

ZAUZEO I DVA KROVA

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Bespravno se uselio na tavan, sad blokira obnovu zgrade, a susjedi bi mogli ostati bez 827 tisuća eura

Čak smo prilagodili projekt da ne moramo ući u sam objekt, ako to ne želi, već da možemo pristupiti krovu sa skele koja je montirana s vanjske strane. Ali ne, ni to nam ne dopušta. Ucjenjuje nas tako što od nas traži da mu priznamo vlasništvo nad stanom i krovovima. Osjećamo se nemoćno jer on, kao bespravni korisnik, ima više moći nad nama koji smo vlasnici u zgradi, žale nam se susjedi s Trga kralja Petra Svačića

