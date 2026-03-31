FOTO/ANKETA Mimara pri kraju, znamo kad je otvorenje, ali sviđa li vam se ‘zlatna’ fasada?

Obnova čuvenog muzeja Mimara ušla je u svoju posljednju fazu, a velebno zdanje malo po malo pokazuje svu svoju raskoš. Umjesto sive, pročelje je sada u prepoznatljivoj zlatnoj boji, što je brojne Zagrepčane iznenadilo. No, neki od njih ne znaju da je siva boja pročelja objekta stavljena tek 1986. godine, dok je muzej otvoren 17. srpnja sljedeće godine.

Desetljećima prije toga, pak, pročelje je objekta bilo zlatne boje, poput susjednih Muzeja za umjetnost i obrt te Hrvatskog narodnog kazališta. Muzej Mimara nastao je donacijom svjetski poznatog skupljača umjetnina Ante Topića Mimare i njegove supruge Wiltrude Mimare. Ondje se nalazi više od 3750 umjetnina velike raznolikosti i iznimne umjetničke vrijednosti, od antike i staroegipatskih predmeta pa sve do slika velikih majstora poput Rafaela, Velasqueza, Rubensa i Rembrandta.

Muzej je teško oštećen u potresu 2020. godine te je u tijeku njegova obnova. Za projekt obnove, putem Ministarstva kulture i medija angažirano je ukupno 67,7 milijuna eura, a tog iznosa 4.89 milijuna isplaćeno je iz Fonda solidarnosti EU, dok je ostatak sredstava isplaćen iz državnog proračuna i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radove izvodi tvrtka Ing-Grad, a dovršetak se očekuje krajem ove godine.

A kako su prije nekoliko dana najavili u Ministarstvu kulture, Mimara se vraća kući. Nakon šest godina, krajem svibnja očekuje se završetak radova i povratak zbirke Ante Topića Mimare. – Uz završetak radova na zahtjevnoj i složenoj obnovi zgrade muzeja, središnjeg dijela kompleksa Donjogradskih gimnazija izgrađenog 1895. godine na inicijativu Izidora Kršnjavog, najavljuje se i otvorenje stalnog postava za javnost u studenom ove godine – kažu u ministarstvu.