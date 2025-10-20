Naši Portali
OVE SUBOTE

Zagreb i Zaprešić postaju velike učionice na otvorenom: Stiže Matematički ulični festival

Zagreb: Matematički ulični festival na Trgu bana Josipa Jelačića
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.10.2025.
u 15:00

Tijekom festivala, voditelji će prolaznike poticati na sudjelovanje u jednostavnim igrama i zabavnim aktivnostima osmišljenima za popularizaciju matematike.

Ljubitelji brojeva i logičkih zagonetki moći će ove subote uživati u Matematičkom uličnom festivalu, koji će se održati od 10 do 13 sati na pet lokacija u Zagrebu: na Trgu bana Josipa Jelačića, Europskom trgu, Trgu Petra Preradovića, Kvaternikovom trgu te u parku ispred spomenika Fra Grgi Martiću u Martićevoj ulici. Festival koji se istodobno održava i u Zaprešiću, na Trgu Ivana Pavla II, organizira Hrvatsko matematičko društvo, pod vodstvom Tanje Soucie, voditeljice Nastavne sekcije i projekta Večer matematike.

Tijekom festivala, voditelji će prolaznike poticati na sudjelovanje u jednostavnim igrama i zabavnim aktivnostima osmišljenima za popularizaciju matematike. Prepoznat ćete ih po upečatljivim majicama, a zadatke će moći rješavati izravno na pločniku, gdje će biti ispisani kredom.

Cilj festivala je pokazati da matematika može biti zabavna, pristupačna i dio svakodnevnog života, ali i najaviti 13. Večer matematike, koja će se održati 4. prosinca diljem Hrvatske. U tom tradicionalnom projektu svake godine sudjeluje oko 100.000 sudionika.
