Zagreb dobiva Kongresni centar, evo gdje će se nalaziti: 'Planiramo i hotel te dvoranu za kulturu'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su redovnu tjednu konferenciju za medije, a glavna tema ovog puta bila je predstavljanje projekta Kongresnog centra. O centru se, podsjetimo, priča već barem desetljeće, najavljivao ga je više puta i prethodni gradonačelnik Milan Bandić, no nije se realizirao. Detalje su izložili predstavnici Grada.

"Htjeli smo predstaviti jedan od pet ključnih projekata za sljedeći mandat o kojem nismo zasad detaljno govorili. Nalazi se uz bok projektima koji su se obećavali 40 godina, poput Jarunskog mosta, stadiona Maksimira, Centar za gospodarenje otpadom i Projekta Zagreb. Ovaj peti je Kongresni centar, što će razveseliti i privatni i turistički sektor. Općenito je bitan za poslovanje u cijelom gradu", rekao je te pokazao na karti lokaciju budućeg centra.

"Ovo tu je centralna os i zemljište sjecerno od Ina-ine zgrade je geometrijsko središte Grada, ključno, jedna od najboljih lokacija u gradu. Danas možemo izvijestiti, s obzirom da je to do sada bilo u funkciji šljunčanog parkinga, a to je bilo zato jer se vodio spor oko povrata tog zemljišta s Nadbiskupijom. Sad je to zemljište u gradskom vlasništvu, pa se s njime sad može raspolagati. Nadbiskupija je 1997. pokrenula zahtjev za povrat nekretnine, Visoki upravni sud je to odbio prošle godine, maknute se sve plombe i zabilježbe sa zemljišta", rekao je Tomašević.

Objasnio je da se o Kongresnom centru priča već desetljećima, međutim bilo je raznih ideja gdje on treba biti. Jedna od njih bila je iza hotela Westin. "Prije 20 godina je tadašnja vlast smatrala da bi kongresni centar trebao biti u centru grada. Ja bih rekao da je ot bio potpuno neadekvatan prostor. Ne moram vam ni reći što znači kad delegacije stranih državnika dođu u hotel Westin. Smatramo da je ta lokacija apsolutno neadekvatna i od te lokacije smo odustali", rekao je Tomašević.

Zašto centar? Zagrebu taj centar nedostaje kako bi imali rast konferencijskog turizma. "Ponosni smo što imamo dosta ravnomjernu turističku posjećenost kroz cijelu godinu, ali kako bi to dodatno distribuirali bitan je i kongresni centar. S druge strane, ovakav centar bio bi ne samo za konferencijske turiste, već i mjesto dodatnih javnih sadržaja za građane Zagreba, a bitan je i za ukupno poslovanje cijelog privatnog sektora Zagreba. Velesajam je naručio, kao vlasnik zemljišta, studiju, bavili smo se modelima financiranja i upravljanja te radili na programu arhitekonsko-urbanističkog natječaja jer je bitan za prostor. Htjeli smo vidjeti i druge komplementarne sadržaje uz taj kongresni centar. Treba vidjeti i koji bi bili optimalni kapaciteti za veličinu Zagreba, potencijale, kako bi cijela investicija bila održiva", objasnio je.

Objekt zamišljen da bude samostojeći moderan objekt s modernom tehnologijom. Imat će glavnu dvoranu kapacitet oko 2500 sjedećih mjesta, veću od Vatroslava Lisinskog uz dodatnu veću dvoranu i šest modularnih dvorana prilagodljivih različitm vrstama događana te još 25 soba za sastanke. Tu su i VIP prostori, prostori za medije... Ukupno je oko 4000 sjedećih mjesta. "Dvorana bi bila multifunkcioalna, bila bi i za kino projekcije, i ostale sadržaje. Za taj kapacitet, samo za kongresni centar, predviđena podzemna garaža s 600 parkirnig mjesta", rekao je.

To je idealna lokacija, rekao je, jer je riječ o geometrijskom središtu grada, na centralnoj osi koja je reprezentativne. "Bitna je i blizina Velesajma zbog sajmišnih aktivnosti, bitno nam je i da kongresni centar ostaje u Novom Zagrebu jer je bliži zračnoj luci i ulazima u grad, pa nećemo navlačiti strane delegacije sjeverno od Save. Površine je 65.000m2, ali to ne znači da nećemo raditi revitalizaciju cijelog Velesajma, za aktivnosti koje nisu samo sajmišne. To su dva odvojena projekta.

U programu urbanističkog sadržaja napravit će razmještaj prostora i pojedinih objekata. Gledali smo da to bude i novo središte Novog Zagreba i da budu i drugi sadržaji koji bi bili komplementarni kongresnom centru, kao što je hotel, poslovni sadržaji koji bi bili uz centra i još jedna dvorana za kulturne događaje koja bi bila komplementarna Kongresnom centru. Dvorana za kulturne događaja fali, to je sve nešto što mislimo da uz novi javni prostor", rekao je.

Procijenjena vrijednost projekta samo javne investicije kongresnog centra je 51 milijuna eura bez PDV-a. Prosječno bi bilo oko 130 događanja godišnje. Hotel bi bio privatna investicija, a kad govorimo o hotelu i kongresnom centru tu govorimo o javnoj investiciji, dodao je gradonačelnik. "U tu kapitalnu investiciju idemo. Za nekoliko mjeseci očekujemo objavljivanje programa urbanističko-arhitekonskog natječaja, sam natječaj, nakon toga ide projektiranje, javna nabava za izvođača, očekujemo početak radova 2027. godine, a završetak 2029. godine. To su rokovi za koje smatramo da su realni,a smatramo da je investicija opravdana", rekao je Tomašević.

Kako misle financirati? "Sam kongresni centar financirao bi se iz gradskog proračuna, a hotel bi bio privatna investicija. Velesajam bi upravljao s centrom, bilo sam, bilo putem specijaliziranih firmi, to je još za procijeniti. To je zemljište Velesajma.