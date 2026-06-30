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UGODNO IZNENAĐENJE

VIDEO Pogledajte što je jutros snimljeno u Zagrebu, Botanički vrt zabilježio prizor: 'Mislit ćete da vas zafrkavamo'

Facebook/Botanički vrt PMF-a u Zagrebu
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 09:38

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, osječku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Dok većina Hrvatske trpi veliki toplinski val, u Zagrebu je jutro donijelo pravo malo iznenađenje. Oko 7 sati na području Botaničkog vrta pala je kratkotrajna kiša koja je, iako je trajala tek minutu ili dvije, razveselila djelatnike i biljke željne osvježenja. Na službenoj Facebook stranici Botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu objavili su duhovitu poruku kojom su podijelili ovaj rijedak prizor. "Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali mali debeli oblak upravo je istovario dirljivu količinu kapljica na naše gredice! Trajalo je tek minutu-dvije, puno kraće od radosti koju je ostavio za sobom!", napisali su.

Iako je riječ o simboličnoj količini oborine, kratka kišica stigla je u trenutku kada se Zagreb budi uz vrlo visoke temperature. Oko 7 sati ujutro u gradu je izmjereno čak 25,7 celzijevih stupnjeva. Dan će se nastaviti u znaku velikih vrućina. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, osječku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Prema prognozi, očekuje se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme uz prolazno povećanje naoblake. Tijekom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, ponajprije u istočnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i dijelovima Dalmacije.
FOTO Zavodljivi noćni prizor: Pogledajte puni Mjesec nad Zagrebom i Hrvatskom
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Ključne riječi
Zagreb vrijeme kiša botanički vrt

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