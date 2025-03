Vozači u 12 sati krenuli u bojkot, Bolt demantira: 'Normalno radimo'. Uključili smo aplikaciju i sve provjerili

Bolt platforma javila se nakon vijesti o bojkotu vozača taksija. Naime, zagrebački vozači točno u podne trebali su ugasiti su aplikacije Uber i Bolt i prestati voziti. Tako će biti do 20 sati. Cilj im je podići cijenu svog rada, odnosno žele da se postavi poštena tarifa koja odgovara vozačima. Nakon svega, Svoje je priopćenje poslao Bolt koji tvrdi da radi normalno. No, HRT donosi vijesti s terena, bojkot je u tijeku. - Cijene su preniske, ove preniske cijene za dva do tri eura, po njima se ne može raditi. Želimo poručiti Boltu da smo mi ti koji obavljamo posao i moramo sami birati cijenu rada. Žele nas zamijeniti strancima, jefitnom radnom snagom - rekao je teksist Goran Petrić.

Ipak, priopćenje Bolta prenosimo u cijelosti: - Bolt platforma za vožnje na zahtjev ne bilježi odstupanja tijekom današnjeg bojkota – korisnici i dalje uredno koriste uslugu vožnji, a broj dostupnih vozača i dalje je stabilan zahvaljujući širokoj mreži više tisuća aktivnih partnera vozača čime je osigurana kontinuirana pokrivenost i dostupnost. Jednako tako, tijekom svih dosadašnjih prosvjeda u Hrvatskoj, usluga putem Bolt platforme ostala je dostupna korisnicima. Kao i prethodnih godina, nakon sezonskog pada potražnje u siječnju i veljači, s prvim znacima lijepog vremena, bilježimo očekivani porast u broju zahtjeva za vožnjama od strane korisnika Bolt platforme. Prateći uobičajeni trend sezonskog rasta potražnje, prošli tjedan je zabilježeno 15% povećanje bruto zarade po satu partnera vozača u odnosu na prvi tjedan ožujka - stoji u priopćenju pa se nastavlja: - Bolt ostvaruje prihod isključivo putem provizije koja iznosi 25%, kojom financira sve troškove platforme: troškove tehnologije (razvoj i održavanje aplikacije, serveri, navigacija), timova za korisničku podršku i sigurnost, marketing, operativne timove, pravne i financijske usluge, ljudske resurse te najam i održavanje poslovnih prostora.

Cijene vožnji na Bolt platformi određuju se dinamički, na temelju analize realnog vremena – uključujući potražnju, dostupnost vozača, lokalna događanja, vremenske uvjete i povijesne trendove. Takav pristup osigurava pouzdanu uslugu uz unaprijed transparentno prikazane cijene. Optimalne cijene vožnji zadovoljavaju potrebe naših korisnika koji nam kontinuirano daju povratne informacije kako se, zahvaljujući razvoju platformi, kultura transporta promijenila gdje prijevoz više nije luksuz već lako dostupna i praktična usluga za sve građane i to za različite prigode. S druge strane, povećana potražnja vožnji omogućuje našim partnerskim vozačima veću aktivnost, više prilika za zaradu i konkurentne naknade, čime stvaramo održiv i pravedan sustav za sve sudionike. Bolt uvažava potrebe korisnika i partnera vozača – pružajući im stabilan prihod, sigurnost i fleksibilnost. Prema svim partnerima odnosimo se s poštovanjem, uz jasno definirane i transparentne uvjete suradnje dostupne u Boltovim Terms & Conditions. Podržavamo pravo partnera vozača na izražavanje svojih stavova, cijenimo otvorenu komunikaciju i povratne informacije partnera vozača koje su ključne za kontinuirano unaprjeđenje naših usluga i podrške - stoji u priopćenju.

Na kraju svega i sami smo ušli u Bolt aplikaciju i zatražili vožnju. Javljeno je da je vozač od nas udaljen četiri minute...