POHVALILI SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Možemo 'oslobodio' kvadrate na Trnju pa najavio kako će ih urediti: 'Vraćamo uzurpirane gradske prostore u javnu uporabu'

Možemo Trnje
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.03.2026.
u 11:59

Podsjetili su i na situaciju sa dvoranom na Vrbiku, koja je više desetljeća bila korištena od strane bespravnog korisnika

Nastavljamo vraćati uzurpirane gradske prostore u javnu upotrebu, objavom na društvenim mrežama pohvalili su se iz stranke Možemo, odnosno njena ogranka na Trnju. Prema informacijama koje su objavili na svom Facebook profilu, nakon gotovo 20 godina ilegalnog podstanarstva prostor na adresi Lomnička 3 pod upravljanjem je Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.

– Nakon uređenja, sa trenutačnim prostorijama Mjesnog odbora Savski kuti, ovaj dio Trnja dobit će veliki i reprezentativni prostor za korist i potrebe zajednice – poručili su. Podsjetili su i na situaciju sa dvoranom na Vrbiku, koja je više desetljeća bila korištena od strane bespravnog korisnika.

– Dvorana je trenutačno u procesu sanacije naslijeđenih problema energetske mreže uzrokovane od strane bespravnog korisnika koji ju je koristio i ilegalno se spojio na struju za potrebe svojih firmi, udruga i nelegalne streljane - koju je Vijeće gradske četvrti Trnje srušilo i na tom mjestu napravilo motorički park za djecu kao rezultat glasova građana u procesu participativnog budžetiranja. 

Idući korak je Društveni dom Sigečica sa svojih tristotinjak kvadrata koji je prošle godine prebačen iz vlasništva Republike Hrvatske u vlasništvo Grada Zagreba u kojem imamo ilegalnog podstanara koji koristi prostor za potrebe autoškole, no kako smo riješili i rješavamo Vrbik i Savske kute tako će nadamo se i Sigečica dobiti natrag javni gradski prostor na korist zajednice – kazali su. 

Možemo!

SI
Sivooki
12:03 09.03.2026.

Performansi...?

