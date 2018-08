Bandiću ruski orden, a Moskvi Zagrebački trg i bista Križaniću

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina, bit će odlikovan Ordenom prijateljstva Ruske Federacije. Ovaj orden za posebne zasluge u međunarodnim odnosima rusko je priznanje koje se dodjeljuje od 1994., a Bandić je drugi Hrvat koji ga dobiva. Prvi je ruski Orden prijateljstva 2006. dobio naš bivši nogometaš Ivica Olić.

Orden i Kusturici

– To je meni toliko drag orden i toliko bitno priznanje da ćemo o tome pričati posebnom prigodom – bilo je jedino što nam je gradonačelnik Bandić jučer htio reći na vijest o Putinovoj odluci da se upravo njemu dodijeli rusko odličje. Iako smo od njega pokušali doznati i zna li se kada će mu i gdje orden biti predan te hoće li mu ga osobno uručiti Putin, ta su pitanja ostala bez odgovora.

A ona bi se mogla dovesti u vezu i s nedavnim gradonačelnikovim najavama, izrečenim tijekom održavanja Svjetskog nogomentnog prvenstva u Rusiji, da će, s obzirom na to da je Zagreb grad prijatelj Moskve i Sankt Peterburga, Moskva ove godine dobiti Zagrebački trg te će u glavnom gradu Rusije biti otkriven i spomenik Jurju Križaniću, hrvatskom svećeniku, teologu, piscu, jezikoslovcu, glazbeniku, političaru te zagovorniku crkvenog i slavenskog jedinstva, jednom od najranijih pristaša panslavenstva koji je tijekom 17. stoljeća u nekoliko navrata dolazio u Rusiju te je čak 15 godina proveo u progonstvu u Sibiru.

Uzimajući u obzir sve ove činjenice, moglo bi se pretpostaviti da bi se dodjela ruskog ordena Milanu Bandiću te imenovanje Zagrebačkog trga i otkrivanje spomenika Križaniću u Moskvi možda mogli dogoditi istodobno. Koliko u ovoj pretpostavci ima logike, kao i još neke pojedinosti oko dodjele ruskog priznanja zagrebačkom gradonačelniku, pitanja su koja smo jučer uputili i ruskom veleposlaniku u Hrvatskoj Anvaru Azimovu, no do zaključenja ovog teksta odgovore nismo dobili.

A zna li se, prema nedavnim riječima samog veleposlanika Azimova, da su on i zagrebački gradonačelnik u prijateljskim odnosima te da se nerijetko druže, zanimalo nas je je li inicijativa za dodjelu ruskog Ordena prijateljstva Milanu Bandiću možda potekla od samog veleposlanika Azimova. Što se same dodjele ordena tiče, ostaje i dalje nepoznato hoće li Bandiću priznanje uručiti osobno Putin. Ivici Oliću, unatoč najavi, 2006. orden ipak nije uručio Putin.

Nije se to dogodilo ni u veljači ove godine kada je srpskom ministru vanjskih poslova Ivici Dačiću isti orden u Beogradu predao šef ruske diplomacije Sergej Lavrov. No lani u studenom Putin je u Moskvi Orden prijateljstva uručio bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Inače, Putin je do sada isti orden dodijelio i srpskom ministru za inovacije Nenadu Popoviću te redatelju Emiru Kusturici. A čast da dobiju to rusko priznanje pripala je i potpredsjedniku Burundija Josephu Butoreu, generalu Pavelu Muravejku...

Biste Rusima u Zagrebu

– Dodjela tog ordena Bandiću nije iznenađenje s obzirom na vrlo blisku suradnju gradonačelnika Zagreba i veleposlanika Ruske Federacije. Usto, Zagreb je grad pobratim i s Moskvom i sa Sankt Peterburgom, a u Zagrebu su otkrivene i biste nekoliko ruskih povijesnih ličnosti pa Rusija i to ubraja u zasluge gradonačelniku. To je važno priznanje i sigurno je inicijativa za to došla od veleposlanstva Rusije – kazao nam je jučer bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

>> Pogledajte razgovor novinarke Večernjeg lista i Milana Bandića